Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
25 января 2026, 13:35 | Обновлено 25 января 2026, 13:48
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!

Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии

Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026!

В четвертом раунде мейджора в Мельбурне украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» седьмую ракетку мира Мирру Андрееву.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [12] – Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4

Свитолина провела второе очное противостояние против Андреевой и взяла реванш у оппонентки за поражение в четвертьфинале Индиан-Уэллс год назад.

В четвертьфинале Australian Open Элина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США, которая в своем поединке четвертого круга выиграла у Каролины Муховой.

Свитолина в четвертый раз вышла в четвертьфинал Australian Open, в частности второй год подряд. Пока что Элина ни разу не проходила в полуфинал. Всего для Элины это будет 14-й четвертьфинал в карьере на турнирах Grand Slam.

Элина одержала седьмую победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA на слэмах. Всего у нее 44 таких викторий на уровне Тура.

Свитолина продолжила винстрик до девяти поединков. На первой неделе 2026 года она выиграла трофей на соревнованиях WTA 250 в Окленде, а в Мельбурне, помимо Андреевой, одолела Кристину Букшу, Линду Климовичову и Диану Шнайдер.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 60
Neptun
Шоб здолати молоду, талановиту, амбіційну, але не дуже врівноважену суперницю потрібно було продемонструвати стійкість, точність, наполегливість. Все це Еліночка блискавично продемонструвала. Маленький фейл на початку другого сету можна не враховувати. Дуже молодець!!!!!!!
+26
introvert
Красуня. Вітаю з іще одним хрестиком на фюзеляжі!) АО очищено!
Я казав, що Андрєєва не буде робити стільки подарунків, скільки Шнайдер. Визнаю, помилився - їх було більш ніж досить. Магія Еліни на болотних діє безвідмовно) Було дуже приємно спостерігати, як змінювались емоції на обличчі Мартінес впродовж матчу - від сміху до зціплених зубів. А от не лізь в болота, "спортвнєпалітічка"!
А ще дуже подобається фізична готовність Еліни. Звісно, знову на корті був знаменитий світолінський характер, але цього разу був і більш змістовний теніс. Не скажу, що аж надто сильно додала в порівнянні з попередніми матчами (найголовніше - покращила відсоток подачі), але додала, і сьогодні цього вистачило. Та проти Гофф, боюся, все ж таки буде замало.
Але я не проти помилитись іще раз)
+26
Alehandro
Цей сезон мого улюбленого серіалу "Еліна - мисливиця на болотних потвор" не розчаровує 
+24
Al Fredli
От же ж красава.Мірру пустила по миру.Тенісна надія рашки отгвалтована в особливо жорсткій формі.Просто щастя ,дивитися у кам'яні пики вболівальників та тренерів Мірри.
+23
sahka1981
Просто супер!!! Молодець!!! З перемогою!!!
+22
Montreal Fan
Тааааак! Вітання Еліні і всім хто теж дивився і вболівав!🇺🇦🇺🇦🎉🎉🥳
+20
ihor63
Вітаю усіх українців з 14-тим чвертьфіналом Еліни на Шоломах. Як же хочеться побачити перший фінал! Вона заслужила на нього давно!
+19
pricolist
Андрєєвой в страшному сні снитимуться українки, спочатку Марта розтоптала, а тепер Еля
+19
captain2009
Браво, Еліна! знімаю капелюха за перемогу над цією мерзотною мордвою! найогидніша на найпихата зі всіх граючих орчих на даний момент часу, та ще й путіністка. Можна б було її після гри принизити для порядку, але Світоліна втрималася. 
+18
Иван Дзяба
Мавпа попрямувала за свинею смоктати залізний льодяник))) З перемогою!
+18
Falko
Програму мінімум з рекультивації боліт на мейджор виконано. Тепер би тільки не стався синдром другого тижня.
+17
Nostradamus
Ну шо там!? Хто не вірив!? Все по плану!
Буде фінал 
+16
Pasport123
Умничка, просто радость для нас. Болотную в болото. 
+16
Vitason
Ну,щоб ми робили,якби не Єліна,учіться,Костюк,Ястремські і всі останні, битися потрібно до кінця!!
+15
Vlad H.
О , Еліна , ти моє серце ! На 100% був впевнений в перемозі і так і сталося. Рано ще ватній грати з акулами - підрасті ще.
Гаель непогано потренував свою  кохану - потужності додав до її гри однозначно. З таким запасом міцності  ,далі, тільки вперед !
Гарного вам настрою і світла в ваших оселях. Перемога буде за нами !
+15
jugulator
СуперЕліна! Розчавила цю уродину з боліт!
+15
roman75zpr
Какой же характер и воля к победе! Нет слов, какой респект!
+15
С Пп
Кацу просто размазала сегодня. И мельдоний лишнехромосомке не помог. 
+15
Людмила Павловська
Супер
+15
pricolist
В другому сеті трішки понервував, але ж яка Еля розумничка. Без зайвих нервів грала, урівноважено, найвищий пілотаж 
+14
