Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026!

В четвертом раунде мейджора в Мельбурне украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» седьмую ракетку мира Мирру Андрееву.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [12] – Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4

Свитолина провела второе очное противостояние против Андреевой и взяла реванш у оппонентки за поражение в четвертьфинале Индиан-Уэллс год назад.

В четвертьфинале Australian Open Элина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США, которая в своем поединке четвертого круга выиграла у Каролины Муховой.

Свитолина в четвертый раз вышла в четвертьфинал Australian Open, в частности второй год подряд. Пока что Элина ни разу не проходила в полуфинал. Всего для Элины это будет 14-й четвертьфинал в карьере на турнирах Grand Slam.

Элина одержала седьмую победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA на слэмах. Всего у нее 44 таких викторий на уровне Тура.

Свитолина продолжила винстрик до девяти поединков. На первой неделе 2026 года она выиграла трофей на соревнованиях WTA 250 в Окленде, а в Мельбурне, помимо Андреевой, одолела Кристину Букшу, Линду Климовичову и Диану Шнайдер.