Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026!
В четвертом раунде мейджора в Мельбурне украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» седьмую ракетку мира Мирру Андрееву.
Australian Open 2026. 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [12] – Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4
Свитолина провела второе очное противостояние против Андреевой и взяла реванш у оппонентки за поражение в четвертьфинале Индиан-Уэллс год назад.
В четвертьфинале Australian Open Элина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США, которая в своем поединке четвертого круга выиграла у Каролины Муховой.
Свитолина в четвертый раз вышла в четвертьфинал Australian Open, в частности второй год подряд. Пока что Элина ни разу не проходила в полуфинал. Всего для Элины это будет 14-й четвертьфинал в карьере на турнирах Grand Slam.
Элина одержала седьмую победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA на слэмах. Всего у нее 44 таких викторий на уровне Тура.
Свитолина продолжила винстрик до девяти поединков. На первой неделе 2026 года она выиграла трофей на соревнованиях WTA 250 в Окленде, а в Мельбурне, помимо Андреевой, одолела Кристину Букшу, Линду Климовичову и Диану Шнайдер.
Я казав, що Андрєєва не буде робити стільки подарунків, скільки Шнайдер. Визнаю, помилився - їх було більш ніж досить. Магія Еліни на болотних діє безвідмовно) Було дуже приємно спостерігати, як змінювались емоції на обличчі Мартінес впродовж матчу - від сміху до зціплених зубів. А от не лізь в болота, "спортвнєпалітічка"!
А ще дуже подобається фізична готовність Еліни. Звісно, знову на корті був знаменитий світолінський характер, але цього разу був і більш змістовний теніс. Не скажу, що аж надто сильно додала в порівнянні з попередніми матчами (найголовніше - покращила відсоток подачі), але додала, і сьогодні цього вистачило. Та проти Гофф, боюся, все ж таки буде замало.
Але я не проти помилитись іще раз)
Буде фінал
Гаель непогано потренував свою кохану - потужності додав до її гри однозначно. З таким запасом міцності ,далі, тільки вперед !
Гарного вам настрою і світла в ваших оселях. Перемога буде за нами !