Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гауфф одолела Мухову на пути в 1/4 финала Australian Open и ждет Свитолину
Australian Open
25 января 2026, 09:07 | Обновлено 25 января 2026, 09:20
420
0

Гауфф одолела Мухову на пути в 1/4 финала Australian Open и ждет Свитолину

Коко в трех сетах переиграла Каролину в матче четвертого раунда мейджора в Мельбурне

25 января 2026, 09:07 | Обновлено 25 января 2026, 09:20
420
0
Гауфф одолела Мухову на пути в 1/4 финала Australian Open и ждет Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Третья ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом круге мейджора в Мельбурне американка в трех сетах оказалась сильнее 19-й сеяной Каролины Муховой (Чехия, WTA 19). Гауфф завершила поединок за 1 час и 58 минут.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Каролина Мухова (Чехия) [19] – 6:1, 3:6, 6:3

Гауфф провел пятое очное противостояние против Мухой и одержала пятую победу.

Коко на Aus Open также уже выиграла у Камиллы Рахимовой, Ольги Данилович и Хейли Баптист. Ее следующей соперницей может стать Элина Свитолина, если украинка справится с Миррой Андреевой.

Коко в десятый раз сыграет в 1/4 финала турнира Grand Slam и третий раз подряд в Австралии. Гауфф стала самой молодой представительницей США, которая вышла в три и более четвертьфинала подряд в женском одиночном разряде Australian Open со времен Мэри Джо Фернандес (четыре подряд в 1990–1993).

Коко стала самой молодой теннисисткой, которая шесть и более сезонов подряд доходила до четвертьфиналов турниров GS в женском одиночном разряде со времен Мартины Хингис (семь сезонов подряд, 1996–2002) и Винус Уильямс (1997–2002).

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Александр Бублик – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Медведев – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алькарас переиграл 20-ю ракетку и снова вышел в 1/4 финала Australian Open
Коко Гауфф Каролина Мухова Элина Свитолина Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Биатлон | 24 января 2026, 17:16 16
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ

«Сине-желтая» команда завершила гонку 14-й

МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
Футбол | 24 января 2026, 09:06 3
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»

Мирон Богданович отреагировал на решение Ярмоленко уйти из футбола

Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Футбол | 24.01.2026, 08:05
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Соболенко и Мбоко определили первую четвертьфиналистку Australian Open 2026
Теннис | 25.01.2026, 04:55
Соболенко и Мбоко определили первую четвертьфиналистку Australian Open 2026
Соболенко и Мбоко определили первую четвертьфиналистку Australian Open 2026
Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
Футбол | 24.01.2026, 23:55
Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
Третья подряд победа Арбелоа. Реал с голом Мбаппе обыграл Вильярреал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 86
Футбол
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 09:59 2
Теннис
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 14
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем