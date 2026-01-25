Гауфф одолела Мухову на пути в 1/4 финала Australian Open и ждет Свитолину

Третья ракетка мира Коко Гауфф из США пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом круге мейджора в Мельбурне американка в трех сетах оказалась сильнее 19-й сеяной Каролины Муховой (Чехия, WTA 19). Гауфф завершила поединок за 1 час и 58 минут.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Каролина Мухова (Чехия) [19] – 6:1, 3:6, 6:3

Гауфф провел пятое очное противостояние против Мухой и одержала пятую победу.

Коко на Aus Open также уже выиграла у Камиллы Рахимовой, Ольги Данилович и Хейли Баптист. Ее следующей соперницей может стать Элина Свитолина, если украинка справится с Миррой Андреевой.

Коко в десятый раз сыграет в 1/4 финала турнира Grand Slam и третий раз подряд в Австралии. Гауфф стала самой молодой представительницей США, которая вышла в три и более четвертьфинала подряд в женском одиночном разряде Australian Open со времен Мэри Джо Фернандес (четыре подряд в 1990–1993).

Коко стала самой молодой теннисисткой, которая шесть и более сезонов подряд доходила до четвертьфиналов турниров GS в женском одиночном разряде со времен Мартины Хингис (семь сезонов подряд, 1996–2002) и Винус Уильямс (1997–2002).

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine