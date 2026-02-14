Израиль U-17 – Украина U-17 – 5:0. Фиаско в Хорватии. Видео голов и обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
14 февраля 2026, 14:49 | Обновлено 14 февраля 2026, 14:50
Смотрите видеообзор матча 2-го тура международного турнира

УАФ

13 февраля юношеская сборная Украины U-17 провела свой второй поединок на международном турнире в хорватском Порече.

После уверенной победы в стартовом матче над командой Греции U-17 (3:1) подопечным Александра Сытника противостояла команда Израиля U-17.

Табло зафиксировало разгромное поражение сборной Украины U-17 от Израиля U-17 (0:5).

Следующий поединок подопечные Александра Сытника проведут против Хорватии U-17, игра пройдет 16 февраля в 11:30.

Товарищеский турнир среди юношеских сборных

2-й тур. Пореч (Хорватия), 13 февраля 2026

Израиль U-17 – Украина U-17 – 5:0 (3:0)

Голы: Абихазира, 7, 23, Дадия, 44 (пен), игрок номер 21, 61, игрок номер 10, 84.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Инфографика

сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Израиля по футболу U-17 видео голов и обзор Израиль - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
