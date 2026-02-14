Израиль U-17 – Украина U-17 – 5:0. Фиаско в Хорватии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура международного турнира
13 февраля юношеская сборная Украины U-17 провела свой второй поединок на международном турнире в хорватском Порече.
После уверенной победы в стартовом матче над командой Греции U-17 (3:1) подопечным Александра Сытника противостояла команда Израиля U-17.
Табло зафиксировало разгромное поражение сборной Украины U-17 от Израиля U-17 (0:5).
Следующий поединок подопечные Александра Сытника проведут против Хорватии U-17, игра пройдет 16 февраля в 11:30.
Товарищеский турнир среди юношеских сборных
2-й тур. Пореч (Хорватия), 13 февраля 2026
Израиль U-17 – Украина U-17 – 5:0 (3:0)
Голы: Абихазира, 7, 23, Дадия, 44 (пен), игрок номер 21, 61, игрок номер 10, 84.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Инфографика
