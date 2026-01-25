Свитолина on fire. Стала известна половина пар 1/4 финала Aus Open у женщин

25 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/8 финала в верхней части турнирной сетки женского одиночного разряда.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах переиграла Мирру Андрееву. Ее следующей оппоненткой будет третья ракетка мира Коко Гауфф, которая в своем поединке четвертого круга выбила Каролину Мухову.

Первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у Виктории Мбоко. Далее против Соболенко будет болеть за юную Иву Йович, которая разгромила Юлию Путинцеву.

26 числа на Australian Open состоятся встречи четвертого раунда в нижней части сетки женской одиночки.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Виктория Мбоко [17] – 6:1, 7:6 (7:1)

Юлия Путинцева – Ива Йович [29] – 0:6, 1:6

Коко Гауфф [3] – Каролина Мухова [19] – 6:1, 3:6, 6:3

Элина Свитолина [12] – Мирра Андреева [8] – 6:2, 6:4

Australian Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Ива Йович [29]

Коко Гауфф [3] – Элина Свитолина [12]