18-летняя Йович снесла с корта Путинцеву и вышла в четвертьфинал Aus Open

18-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA 27) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде юная американка разгромила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 94) за 53 минуты.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Ива Йович (США) [29] – 0:6, 1:6

Йович провела первое очное противостояние против Путинцевой. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в своем поединке четвертого круга одолела Викторию Мбоко.

Ива впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира Grand Slam. Также для Йович это будет лишь четвертый четвертьфинал на уровне Тура.

Помимо Путинцевой, Йович в Мельбурне также уже прошла Кэти Волынец, Присциллу Хон и Жасмин Паолини. На ее счету 11 побед в 2026 году (полуфинал Окленда и финал Хобарта) – наилучший показатель в Туре.

Ива стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал женского одиночного разряда Australian Open, не отдав ни одного сета, со времtн Винус Уильямс в 1998 году.

Также Йович – самая молодая теннисистка со времен Марии Шараповой в 2005 году, которая вышла в четвертьфинал на своих первых трех турнирах в календарном году.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

