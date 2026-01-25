Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 18-летняя Йович снесла с корта Путинцеву и вышла в четвертьфинал Aus Open
Australian Open
25 января 2026, 05:31 | Обновлено 25 января 2026, 06:42
Ива отдала казахстанке всего один гейм в матче четвертого круга и далее сыграет с Соболенко

18-летняя Йович снесла с корта Путинцеву и вышла в четвертьфинал Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ива Йович

18-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA 27) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде юная американка разгромила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (WTA 94) за 53 минуты.

Australian Open 2026. 1/8 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) – Ива Йович (США) [29] – 0:6, 1:6

Йович провела первое очное противостояние против Путинцевой. Ее следующей соперницей будет первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в своем поединке четвертого круга одолела Викторию Мбоко.

Ива впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира Grand Slam. Также для Йович это будет лишь четвертый четвертьфинал на уровне Тура.

Помимо Путинцевой, Йович в Мельбурне также уже прошла Кэти Волынец, Присциллу Хон и Жасмин Паолини. На ее счету 11 побед в 2026 году (полуфинал Окленда и финал Хобарта) – наилучший показатель в Туре.

Ива стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал женского одиночного разряда Australian Open, не отдав ни одного сета, со времtн Винус Уильямс в 1998 году.

Также Йович – самая молодая теннисистка со времен Марии Шараповой в 2005 году, которая вышла в четвертьфинал на своих первых трех турнирах в календарном году.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

По теме:
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
ВИДЕО. Вавринка провел последний матч на Aus Open и выпил пиво с директором
Соболенко и Мбоко определили первую четвертьфиналистку Australian Open 2026
Ива Йович Юлия Путинцева Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Fdail
Те, шо дівчина далеко піде було видно, але щоб так одразу, то тут лише можна привітати. Удачі дати бій тиранозавру, або щоб він недооцінив і взагалі програв.
