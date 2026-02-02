Пресс-конференция: что сказали Алькарас и Джокович после финала Aus Open

1 февраля Карлос Алькарас в четырех сетах переиграл Новака Джоковича в финале Australian Open 2026 и впервые завоевал трофей в Мельбурне, собрав карьерный Grand Slam.

После завершения поединка Алькарас и Джокович провели пресс-конференции, на котором подвели итоги поединка и турнира.

Пресс-конференции Карлос Алькарас

– Карлос, можете ли вы описать то, что чувствуете сейчас?

– С момента последнего розыгрыша все происходит без остановки, но это невероятное ощущение. Собрать карьерный Grand Slam - это было что-то, о чем я постоянно думал. Каждый раз, когда я приезжал в Австралию, я проходил предсезонную подготовку, думая именно об этом турнире, стараясь работать как можно больше и быть максимально готовым к участию здесь, чтобы попытаться побороться за трофей. В предыдущие годы у меня здесь не все складывалось так, как хотелось, но я очень рад, что заставил себя стать лучшим и что в итоге в этом году все получилось.

– Карлос, поздравляем. Теперь, когда вы собрали карьерный Grand Slam в столь юном возрасте и уже имеете по два из трех других титулов, можете ли вы мечтать о победе на всех четырех турнирах Grand Slam за один год?

– Это будет огромный вызов. Если честно, это очень громкие слова. Я хочу идти шаг за шагом. Сейчас следующий турнир – это Ролан Гаррос. У меня с ним связаны отличные воспоминания, и каждый раз, когда я туда приезжаю, я чувствую что-то особенное.

Выиграть все «мэйджоры» за год – это очень сложно даже просто представить. Конечно, это то, чего хотел бы каждый. Мы тренируемся, чтобы выигрывать как можно больше турниров Grand Slam. Но лучший путь к этому – идти турнир за турниром. Сейчас у меня есть победа на Australian Open, я хочу ее отпраздновать, насладиться моментом, ведь добыть такой трофей невероятно сложно.

Но моя голова уже думает о Ролан Гаррос. Сезон длинный, в нем много турниров, и, конечно, было бы безумием когда-то побороться за все четыре титула в одном году. Я не хочу ставить себя под чрезмерное давление с мыслью, что обязательно должна это сделать. Но, конечно, это было бы что-то невероятное. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении, упорной работе и качественной подготовке, чтобы хорошо сыграть следующий турнир Grand Slam.

– Великолепный матч. Что изменилось во втором сете после того, как в первом Новак, очевидно, доминировал?

– Как я уже говорил, в теннисе все может измениться буквально за один розыгрыш. Один розыгрыш, одно ощущение, один удар могут полностью перевернуть матч.

В первом сете он играл на очень высоком уровне. Я хорошо бил по мячу, хорошо двигался, и, по моему мнению, я также играл неплохо в первом сете. Но по ту сторону сетки был чрезвычайно вдохновленный Новак, который выполнял фантастические удары. Во втором сете уже в первом гейме он допустил несколько простых ошибок, которых не было в первой партии. Это дало мне больше спокойствия и веры в то, что матч может измениться, если я буду оставаться ментально сильным и позитивным.

Я немного изменил тактику, ведь то, что я делал в первом сете, не работало. Эти коррективы очень помогли мне снова войти в матч, я начал чувствовать себя комфортнее и спокойнее на корте.

– Насколько особенным является этот титул по сравнению с вашими другими победами на турнирах Grand Slam, особенно учитывая то, что финал был против Новака?

– Это была другая предсезонная подготовка для меня, ведь я возвращался после непривычной для себя ситуации, которая была сложной. Многие люди говорили разные вещи и сомневались в моем уровне на этом турнире. Каждый год, когда я приезжал в Австралию, я думал о победе и о трофее. Но этого не удавалось сделать, я даже не проходил дальше четвертьфинала.

В этом году я приехал голодным к победам, амбициозным, с четкой целью выиграть титул, и был достаточно сильным ментально, чтобы не слушать посторонние мысли и слова. То, что я показал хороший теннис на этом турнире, значит для меня очень много – это значит для меня все. Это настоящая мечта, которая стала реальностью.

– Во время церемонии и на пресс-конференции Новак сказал много теплых слов в ваш адрес. Могли бы вы прокомментировать его выступление сегодня и в целом его игру на этом турнире?

– Как я уже сказал в своей речи, то, что он делает, вдохновляет. Это вдохновляет всех спортсменов, не только теннисистов, а всех в целом, и меня в том числе. То, как он вкладывает свое тело, свой ум и всю жизнь в то, чтобы снова играть в финале Grand Slam, несмотря на то, что многие говорили, что он больше не выйдет в финал или не сможет обыграть Янника или меня – это невероятно.

Он победил Янника в полуфинале, а в финале сыграл фантастический матч. Это действительно впечатляет. Если он сможет поддерживать такой уровень на протяжении всего сезона, он снова будет выигрывать большие турниры: возможно, Masters, снова будет играть в финалах Grand Slam. Все зависит от его физического состояния и нагрузок, но я считаю, что он готов и дальше выигрывать крупнейшие турниры Тура.

– Это первый титул Grand Slam, который вы выиграли без присутствия Хуана Карлоса Ферреро здесь. Было ли для вас дополнительной мотивацией доказать, что вы можете выиграть и без него?

– Если честно, не совсем. Я вообще не думал о людях, у которых были в этом сомнения. Я приехал сюда играть для себя и для своей команды. Мы все знаем, насколько тяжело я работал в межсезонье, чтобы быть готовым к этому турниру, и в течение соревнований у меня было слишком много других вещей, о которых нужно было думать.

Я просто концентрировался на своем стиле игры, на себе, на эмоциях и страсти - и это все, о чем я думал на протяжении турнира. Но, конечно, рад, что в итоге доказал: все, кто сомневался, были неправы.

– Теперь, когда вы достигли такой большой цели, как карьерный Grand Slam, как вы думаете о будущих целях? Есть ли еще что-то, к чему вы стремитесь, например, выиграть все турниры Masters, ATP Finals, Кубок Дэвиса? Откуда у вас берется мотивация хотеть большего, уже достигнув так много в таком возрасте?

– Я ненавижу проигрывать (улыбается), и это моя главная мотивация – стараться проигрывать как можно меньше. Есть турниры, которые я очень хочу выиграть хотя бы раз. Некоторые Мастерсы, потому что я хочу собрать полную коллекцию и выиграть каждый из них хотя бы один раз.

Также это ATP Finals и Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса - это отдельная цель для меня, ведь я очень хочу выиграть его для своей страны, для Испании. Я поставил перед собой еще несколько целей на сезон и постараюсь сделать все возможное, чтобы их достичь.

– Карлос, поздравляем. Был очень красивый момент, когда вы поднимались с корта после победного розыгрыша и обнялись с Новаком. Что он вам сказал и что означал этот момент с точки зрения спортивного уважения?

– Он просто сказал мне: «Поздравляю, ты это заслужил». Я ответил ему, что для меня всегда является огромным удовольствием делить с ним корт, особенно когда это финал турнира Grand Slam.

Не имеет значения, что в этот раз я выиграл. Каждый раз, когда я чувствую эту ауру с другой стороны сетки, для меня это привилегия и честь. Это настоящий мастер-класс, из которого я стараюсь вынести как можно больше. Я испытываю к нему огромное уважение как к спортсмену и как к человеку. Эти объятия были проявлением взаимного уважения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

– Осознаете ли вы полностью ту историю, которую сейчас творите? Вы выиграли больше титулов Grand Slam, чем кто-либо другой в 22 года, и стали самым молодым обладателем карьерного Grand Slam. Понимаете ли вы масштаб того, что делаете?

– Я стараюсь (улыбается). Теннис – это очень красивый вид спорта, но его сложность в том, что турниры идут один за другим, и ты не всегда успеваешь осознать, чего достиг. Как только заканчивается один турнир, ты уже думаешь о следующем. Поэтому иногда ты просто не успеваешь оценить сделанное.

Чему я научился в этом году – это ценить и наслаждаться каждым мгновением. Не только поднятием трофеев, но и самими турнирами, матчами, победами и даже поражениями. Просто ценить жизнь, которой ты живешь. Сейчас я пытаюсь найти время, чтобы осознать все происходящее. Я знаю, что творю историю благодаря некоторым титулам и достижениям, и для меня большая честь вписать свое имя в историю тенниса.

– Известно, что вы очень хотели держать этот трофей в руках именно здесь. Как вы чувствуете себя сейчас и какой вкус имеет для вас этот Australian Open? Ранее вы говорили, что обменяли бы его на два или даже три других. Наверное, сейчас вы уже так не скажете?

– Правда в том, что этот титул значит для меня очень много. Я долгое время стремился поднять именно этот трофей. Каждый год, когда я сюда приезжал, моей целью было выиграть его. Этого не удавалось сделать, потому что я никогда не проходил дальше четвертьфинала, даже когда уезжал отсюда с хорошими ощущениями от своей игры. Но результата не было.

В этот раз мы очень много работали в предсезонье, сосредоточившись именно на этом турнире, имея четкий план действий. Это были три очень позитивные недели, в течение которых я видел большой прогресс с первого дня до последнего.

Я доверял своей команде: именно они помогали мне успокоиться, особенно в первых матчах, когда я был не совсем доволен своей игрой. Они постоянно говорили мне, что нужно иметь терпение, что желаемый уровень придет, и что важно оставаться ментально сильным и правильно принимать негативные моменты. С каждым днем мы лучше с этим справлялись, и в итоге я начал играть в великолепный теннис и выиграл титул. Это настоящая сбывшаяся мечта. А теперь мои мысли уже о Ролан Гаррос.

– Насколько вас впечатляет то, что Новак уже называет вас легендой? Считаете ли вы себя легендой в 22 года?

– Я считаю, что легендой не становятся за три-четыре года в Туре. Да, учитывая достижения многие могут назвать меня легендой уже сейчас: семь титулов Grand Slam, выигрыши Мастерсов, 25 титулов, почти 70 недель на первом месте рейтинга. Но, по моему мнению, легенда формируется на протяжении многих лет, когда ты сезон за сезоном приезжаешь на те же турниры с той же амбицией, голодом и страстью, и создаешь особое ощущение у людей, которые смотрят теннис.

Мне хотелось бы, чтобы меня назвали легендой не сейчас, а через пять, десять лет или когда наступит время и можно будет сказать, что моя карьера была легендарной. Именно этим я бы по-настоящему гордился.

– Новый турнир Grand Slam – новая татуировка. Уже есть идея для этого особенного титула?

– Да, это точно будет кенгуру, маленькое кенгуру. Я еще не знаю, где именно: на правой или левой ноге, но точно на ноге. Мне нужно выбрать правильное место, но это будет точно ближе к Ролан Гаррос или Уимблдону. Нужно только определиться (улыбается).

Пресс-конференции Новака Джоковича

– Невероятный турнир. Знаете, появится новое поколение болельщиков тенниса, которым не посчастливится увидеть вас и Карлоса вживую. Как бы, для этих людей, вы описали историю этого соперничества?

– Я не знаю. Не знаю, что именно могу им сказать, но могу сказать, что для меня всегда большое удовольствие играть против него, потому что он безусловно один из лучших игроков, с которыми я сталкивался за всю свою карьеру. Он заставляет тебя показывать свой лучший теннис, чтобы его победить. Именно это я и делал где-то полтора сета, но потом все изменилось, и он заслужил победу.

– Насколько этот турнир подпитывает вашу веру в то, что вы можете конкурировать и что нет причин, почему вы не могли бы этого делать?

– Я всегда верю, что могу. Иначе я бы не соревновался. Я много раз об этом говорил. Замечательно, что мне удалось обыграть Янника в пяти сетах и дать серьезный бой Карлосу в четырех близких сетах. Да, я остаюсь разочарованным тем, как я чувствовал себя во втором и третьем сетах после невероятного начала. Я чувствовал себя очень хорошо, а потом все изменилось. Что есть – то есть. Это спорт. Но если подводить итоги последних нескольких недель, то для меня сыграть в финале, быть в двух сетах от возможного титула – это большое достижение. Конечно, после поражения есть горькое чувство, но несмотря на все я должен быть доволен этим результатом.

– Что, по вашему мнению, изменилось?

– Я никогда не люблю говорить о физических или медицинских моментах, потому что это выглядит так, будто я ищу оправдания и уменьшаю заслуги победителя. Поэтому и на этот раз не буду этого делать. Я просто хочу поздравить Карлоса. Сегодня он был заслуженным победителем на корте.

– Были ли уверены...

– Нет, я не буду этим делиться.

– Не о физических моментах, а в игровом плане...

– В игровом плане вы все видели. Первый сет был одним из лучших, которые я сыграл за последние несколько лет. Потом в середине четвертого сета я как бы снова вернул энергию и импульс, попросил болельщиков поддержать меня и они это сделали. Но одна неудачная ошибка при счете 4:4 на брейкпоинте, тот форхенд... У меня была отличная позиция для этого удара. Мой форхенд подвел меня в ключевые моменты. Такое случается.

Один-два удара могут изменить ход матча и перевернуть все – что и произошло. Я очень разочарован, что не смог удержать те ощущения, которые имел в первом сете. В голове много сценариев «а если бы», но нужно просто принять все таким, каким оно есть.

– Казалось, что в первом сете вы продолжили тот уровень игры, который показывали против Янника. Когда вы сели на скамейку после выигрыша 6:2, подумали ли вы: «Я могу выиграть этот матч»?

– Да, абсолютно. Я знал, что он очень умный, универсальный игрок, который меняет тактику и подстраивается под соперника. Я понимал, что он повысит уровень. Я знал, что мне нужно делать, но некоторые вещи произошли и моя энергия и уровень игры за два гейма резко упали. Затем в середине четвертого сета я сумел восстановиться, почувствовать новый прилив сил. Я был близко, очень близко. Но не суждено было.

– Если оглянуться на ход турнира и выход без игры в четвертом круге, короткий четвертьфинал... Насколько это помогло вам быть конкурентным, обыграть Синнера и так близко подойти к титулу в финале? Не казалось ли вам, что судьба была на вашей стороне?

– Да, безусловно, мне повезло не играть в четвертом круге и провести всего несколько сетов в четвертьфинале. Мы об этом говорили. Я благодарен за это. Сразу после матча трудно быть полностью позитивным, улыбаться, потому что ты борешься за победу и не любишь проигрывать. Но в целом это был фантастический турнир.

Я знал, что для титула, вероятно, придется обыграть двух из них. Одного я обыграл и это здорово. Это шаг вперед по сравнению с моими выступлениями на «Шлемах» в прошлом году. Это дает мне большую надежду. Но для меня этого мало. Я буду продолжать работать и посмотрю, будет ли еще один шанс.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

– Не тот результат, которого вы хотели, но отличный турнир. Вы говорили, что верите в свою способность побеждать, но также отметили, что не ожидали снова быть на финальный церемонии турнира Grand Slam. Можете ли объяснить эти два момента и то, насколько приятно снова оказаться здесь?

– У меня есть вера, уверенность и видение того, что я могу выиграть ещё один «мэйджор», выигрывать везде, где играю. Но не ожидать – это другое. Последние несколько лет я снизил свои ожидания, и, думаю, это помогает мне избавиться от лишнего стресса. Напряжение, давление всегда присутствуют, и я не хочу, чтобы они меня переполняли. Также приятно не всегда быть главным фаворитом. Это, пожалуй, добавляет дополнительной мотивации на решающих стадиях. Я обыграл Янника, действующего двукратного чемпиона здесь, который выиграл у меня несколько последних матчей. Я выиграл в 5 сетах и я очень этим горжусь. Но вы разговариваете со мной через десять минут после поражения в финале, так что, конечно, я чувствую горечь. При этом я проиграл первой ракетке мира, уже легендарному игроку.

– Как вы ментально работаете с таким ударом и используете ли вы это как мотивацию?

– Я знаю, что это ощущение не будет держаться долго с такой же интенсивностью. У меня было много больших матчей: и поражений, и побед. Больше побед, к счастью. Лучший способ для меня - быть с семьей. Именно этого я сейчас и хочу: вернуться и обнять своих близких.

– У вас с Карлосом выдающееся соперничество, несмотря на разницу в возрасте 16 лет. Что больше всего изменилось в его игре со времени вашей первой встречи?

– Результаты сами говорят о его карьере. Он заслуживает всех похвал: от коллег и всего теннисного сообщества. Он замечательный молодой человек, с правильными ценностями, хорошей семьей. Уже легендарный теннисист, который в 22 года сделал огромный вклад в историю тенниса. Когда я впервые с ним играл, ему было 18 или 19 лет и уже тогда было видно, что он обречен на большие свершения.

Он значительно прибавил физически, ментально и в плане игры. Он постоянно ищет, как усовершенствовать себя и именно такая ментальность нужна чемпиону. Нельзя останавливаться, иначе ты регрессируешь, потому что все остальные прогрессируют. У него есть все, есть полный комплект. И, конечно, рядом с ним есть Синнер. Думаю, именно они будут бороться за самые большие титулы, а молодые ребята вроде меня будут пытаться их догнать (улыбается).

– Возможно, именно эта горечь поражения создала ощущение, будто в ваших словах на церемонии прозвучало прощание. Вы не сказали «до встречи в следующем году».

– Я не знаю, увижу их снова или нет, поэтому и оставил это открытым. Я всегда говорю искренне, без притворства. Я говорил, что хотел бы играть до Олимпиады-2028, но это может означать один турнир в год. Или десять, или два, или семь. Я не знаю. Сейчас я не хочу принимать решений наперед. Я хочу быть с семьей и посмотреть, что будет дальше.

Поддержка публики в последних двух матчах была невероятной. Я такого здесь раньше не чувствовал. Я искренне благодарен за это. Я вернусь в Австралию, как игрок или нет, увидим. Меня больше всего расстраивает не результат, а то, что последние два года со мной часто случается резкий спад энергии. Я был в идеальном состоянии, 6:2, все шло. А потом внезапно - спад. Что поделаешь. Мы двигаемся дальше.

– От имени всей нации хочу сказать: за все, что вы здесь показали, вы заслуживаете только приветствия. У нашего народа есть хорошее выражение «Серебро сияет, как золото». Как вы считаете, как это «сияние» повлияет на следующие дни, недели и месяцы вашей карьеры?

– Честно скажу, что поражение в финале Grand Slam оставляет очень горькое ощущение. Особенно в этой ситуации, после стольких лет и возможности снова сыграть в финале через три года. Кто знает, будет ли у меня еще такой шанс. Поэтому я был максимально сосредоточен и начал феноменально. Затем некоторые вещи произошли и все развернулось.

Я могу лишь поздравить его с выдающимся, историческим достижением. Он заслужил эту победу. Бог знает лучше и имеет свой план, который я принимаю. Мне трудно это полностью принять эмоционально, но все хорошо, слава Богу. В моей жизни много вещей, за которые я благодарен. Сейчас, сразу после матча, я, конечно, чувствую разочарование. И обращение к нашему народу в Сербии: правда и справедливость всегда побеждают. Пусть люди держатся.