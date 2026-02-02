С дублем новичка. Эпицентр разобрался с болгарским клубом Фратрия
Поединок «Эпицентр» – «Фратрия» завершился со счетом 3:0
В понедельник, 2 февраля, «Эпицентр» провел товарищеский матч с болгарским клубом «Фратрия». Подопечные Сергея Нагорняка одержали победу со счетом 3:0.
Счет в матче «Эпицентр» открыл уже на 3-й минуте. Первым голом за «Эпицентр» отличился Кирилл Ковалец, который присоединился к клубу в конце января.
Ковалец на достигнутом не остановился и на 23-й минуте оформил дубль. А на 84-й минуте Андрей Беженар поставил точку.
Товарищеский матч. Турция. 2 февраля
«Эпицентр» (Украина) – «Фратрия» (Болгария) – 3:0
Голы: Ковалец, 3, 23, Беженар, 84
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Пищур-младший станет четвертым украинцем в составе каталонской команды
Тренер не сильно расстроился из-за жеребьевки