Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Эпицентр
02.02.2026 14:30 – FT 3 : 0
Фратрия
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 16:48 |
С дублем новичка. Эпицентр разобрался с болгарским клубом Фратрия

Поединок «Эпицентр» – «Фратрия» завершился со счетом 3:0

С дублем новичка. Эпицентр разобрался с болгарским клубом Фратрия
ФК Эпицентр

В понедельник, 2 февраля, «Эпицентр» провел товарищеский матч с болгарским клубом «Фратрия». Подопечные Сергея Нагорняка одержали победу со счетом 3:0.

Счет в матче «Эпицентр» открыл уже на 3-й минуте. Первым голом за «Эпицентр» отличился Кирилл Ковалец, который присоединился к клубу в конце января.

Ковалец на достигнутом не остановился и на 23-й минуте оформил дубль. А на 84-й минуте Андрей Беженар поставил точку.

Товарищеский матч. Турция. 2 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Фратрия» (Болгария) – 3:0

Голы: Ковалец, 3, 23, Беженар, 84

