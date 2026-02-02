ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо трудоустроился тренером в Европе

Воспитанник киевского «Динамо» Алексей Довгий договорился о сотрудничестве с болгарским клубом «Фратрия», где занял должность тренера-консультанта по физической подготовке. Об этом сообщила клубная пресс-служба в социальных сетях:

«Футбольный клуб «Фратрия» поздравляет нового специалиста в своей профессиональной команде. Алексей Довгий присоединился к клубу в роли консультанта по физической подготовке футболистов.

За спиной Алексея многолетняя профессиональная карьера, сотни матчей высокого уровня и отличное понимание требований современного футбола. Его опыт как профессионального футболиста и знание физической подготовки помогут привести в порядок тренировочный процесс и индивидуальное развитие игроков.

Мы продолжаем развиваться, опираясь на экспертов с опытом и профессиональным настроением. Добро пожаловать, Алексей! Вместе двигаемся вперед».

Довгий, кроме «Динамо», защищал цвета киевского ЦСКА, луцкой «Волыни», «Александрии», «Ильичевца», харьковского «Металлиста», полтавской «Ворсклы», Стали (Каменское), «Львова» и «Львова». Играл в чемпионате Польши.

Опорный полузащитник завершил профессиональную карьеру в январе 2025 года. В активе Алексея, которому исполнилось 36 лет – восемь матчей за сборную Украины U-19.

«Фратрия» занимает второе место во втором по силе дивизионе чемпионата Болгарии и продолжает борьбу за повышение в классе. Отставание от первой позиции составляет шесть пунктов.