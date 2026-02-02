Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Олейникова могла не приехать на турнир в Клуж-Напоку из-за российских атак

Александра после победы над Майяр Шериф дала флеш-интервью на корте

Олейникова могла не приехать на турнир в Клуж-Напоку из-за российских атак
Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова провела флеш-интервью на корте после победы над Майяр Шериф на старте турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, в котором рассказала, что могла и не приехать на соревнования из-за российских атак:

«Я счастлива, но и, конечно, очень устала. Знаете, девочки на турнире шутили: «О, ты снова играешь с Майяр, это будет пятичасовой матч», потому что именно так обычно выглядят наши игры. Что есть, то есть.

Наверное, когда в какой-то момент третьего сета я проигрывала, я сказала себе просто получать удовольствие от того, что я здесь. На самом деле, это большая удача – выступать на этом турнире. Я живу и тренируюсь в Киеве, и из-за российских атак у нас очень большие проблемы с электричеством. За два часа до моего поезда, а я живу на 20-м этаже, я зашла в лифт, и свет просто выключился. В итоге я успела на вокзал буквально за 10 минут до отправления поезда. Так что это действительно большая удача.

Когда счет был, кажется, 1:3 [в третьем сете], я просто сказала себе: «Саша, ну же, была вероятность, что ты вообще не доедешь на этот турнир. Постарайся насладиться игрой». Думаю, после этого я начала играть более свободно и креативно, и это стало ключом к сегодняшней победе», – сказала Александра.

Олейникова переиграла Шериф в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4 за 2 часа и 54 минуты, отыгравшись в третьей партии с 1:3. Для Александры это был дебютный матч в основной сетке турнира WTA.

Во втором круге соревнований в Клуже Олейникова сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар.

Александра Олейникова Майяр Шериф WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
