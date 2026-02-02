Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я хорошо его знаю». Яремчук прокомментировал переход в Лион
Франция
02 февраля 2026, 19:29
0

«Я хорошо его знаю». Яремчук прокомментировал переход в Лион

Роман рад поработать с Паулу Фонсекой

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук прокомментировал свой переход из греческого «Олимпиакоса» во французский «Лион»:

«Я действительно очень рад быть здесь и воссоединиться с Клинтоном Матой, с которым я вместе играл в «Брюгге». Я также хорошо знаю Паулу Фонсеку, главного тренера команды. Атмосфера на стадионе «Групама» прошлой ночью сразу поразила меня, и я уже с нетерпением жду игры перед этими болельщиками».

Напомним, переход Романа Яремчука состоялся на правах 6-месячной аренды с опцией выкупа за 5 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Роман Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

трансферы Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук Лион трансферы Лиги 1 Паулу Фонсека
Дмитрий Вус Источник: ФК Лион
