Стало известно, под каким номером Яремчук будет выступать за Лион

2 февраля 2026 года французский «Лион» официально объявил о подписании украинского нападающего греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука.

В клубе Лиги 1 30-летний футболист взял 77-й номер, под которым нападающий еще никогда не играл на профессиональном уровне.

У Романа было довольно большое разнообразие игровых номеров в его карьере – 41-й, 20-й, 10-й, 17-й, 7-й, 15-й, 9-й и 11-й.

В сезоне 2025/26 Роман Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.