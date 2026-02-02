Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, под каким номером Яремчук будет выступать за Лион
Франция
02 февраля 2026, 20:07 |
580
0

Стало известно, под каким номером Яремчук будет выступать за Лион

Роман взял 77-й номер

02 февраля 2026, 20:07 |
580
0
Стало известно, под каким номером Яремчук будет выступать за Лион
ФК Лион. Роман Яремчук

2 февраля 2026 года французский «Лион» официально объявил о подписании украинского нападающего греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука.

В клубе Лиги 1 30-летний футболист взял 77-й номер, под которым нападающий еще никогда не играл на профессиональном уровне.

У Романа было довольно большое разнообразие игровых номеров в его карьере – 41-й, 20-й, 10-й, 17-й, 7-й, 15-й, 9-й и 11-й.

В сезоне 2025/26 Роман Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

По теме:
Яремчук до перехода в Лион завоевал три трофея с Олимпиакосом в Греции
Яремчук обошел Зинченко по суммарным трансферам в карьере
ФОТО. Яремчук перешел в Лион на правах аренды с правом выкупа
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Роман Яремчук Лион игровой номер
Дмитрий Вус Источник: ФК Лион
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Бокс | 02 февраля 2026, 03:22 2
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники

Бой пройдет в апреле

Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Футбол | 02 февраля 2026, 05:42 14
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо

Шапаренко уйдет, если будет хорошее предложение

Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Футбол | 02.02.2026, 10:33
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Бокс | 02.02.2026, 07:02
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
«Это то, что нужно». Экс-нападающий сборной – о выборе Зинченко
Футбол | 02.02.2026, 17:10
«Это то, что нужно». Экс-нападающий сборной – о выборе Зинченко
«Это то, что нужно». Экс-нападающий сборной – о выборе Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
01.02.2026, 07:20
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
Гвоздик потерпел сенсационное поражение нокаутом от серба Калайджича
02.02.2026, 06:00 7
Бокс
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
31.01.2026, 17:20 2
Теннис
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем