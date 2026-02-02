Трансферная история Яремчука. Сколько Лион заплатил за аренду?

Украинский форвард Роман Яремчук стал игроком французского Лиона, за который будет выступать в футболке под номером 77

30‑летний нападающий перешел из греческого Олимпиакоса во французский Лион на правах аренды до конца сезона (30 июня 2026 года) с опцией выкупа.

По неофициальным данным СМИ, сумма аренды составляет 1,5 млн евро, а опция выкупа – 5 млн евро.

Трансферная стоимость Романа Яремчука, по данным веб-портала Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.

Роман Яремчук ранее выступал за клубы: Динамо Киев, Александрия, Гент, Бенфика, Брюгге, Валенсия, а летом 2024 года стал игроком Олимпиакоса.

В текущем сезоне Яремчук сыграл за Олимпиакос 16 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист, если учитывать все турниры. Статистика Романа суммарно за полтора сезона в Греции: 49 матчей, 14 голов и 5 ассистов.

Трансферная история Романа Яремчука

