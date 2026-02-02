Фабрицио Романо назвал новый клуб Карима Бензема

Французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема вскоре вернется в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, 38-летний футболист окончательно согласовал личный контракт с клубом и дал согласие на все предложенные условия.

В сезоне 2025/26 Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя Золотого мяча 2022 в 6 миллионов евро.

Ранее «Аль-Хиляль» приобрел Пабло Мари.