Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фабрицио Романо назвал новый клуб Карима Бензема
Саудовская Аравия
02 февраля 2026, 22:02 |
477
0

Фабрицио Романо назвал новый клуб Карима Бензема

Французский форвард сменит Аль-Иттихад на Аль-Хиляль

Фабрицио Романо назвал новый клуб Карима Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема вскоре вернется в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, 38-летний футболист окончательно согласовал личный контракт с клубом и дал согласие на все предложенные условия.

В сезоне 2025/26 Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя Золотого мяча 2022 в 6 миллионов евро.

Ранее «Аль-Хиляль» приобрел Пабло Мари.

По теме:
Шахтер официально объявил об уходе игрока, который не нужен Турану
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил защитника в Европу
трансферы Карим Бензема Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
