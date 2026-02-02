Фабрицио Романо назвал новый клуб Карима Бензема
Французский форвард сменит Аль-Иттихад на Аль-Хиляль
Французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема вскоре вернется в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По имеющейся информации, 38-летний футболист окончательно согласовал личный контракт с клубом и дал согласие на все предложенные условия.
В сезоне 2025/26 Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обладателя Золотого мяча 2022 в 6 миллионов евро.
Ранее «Аль-Хиляль» приобрел Пабло Мари.
🚨💣 BREAKING: Karim Benzema signs in as new Al Hilal player from Al Ittihad, HERE WE GO! 🔵🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026
Former Ballon d’Or leaves Al Ittihad to join Inzaghi’s project at Al Hilal with immediate effect.
Benzema agreed on all terms tonight. 🇫🇷 pic.twitter.com/eJdcEteWHk
