  4. «Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Англия
02 февраля 2026, 22:47
«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма

Трево Чалоба высмеял Альфонса Ареоля

«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Трево Чалоба

Защитник «Челси» Трево Чалоба после лондонского дерби с «Вест Хэмом» (3:2) вспомнил эпизод с забитым голом украинским вратарем лиссабонской «Бенфики» Анатолием Трубиным в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:2).

26-летний игрок «синих» опубликовал в Twitter фото, которое было сделано в конце встречи 24-го тура АПЛ. На снимке видно, как Чалоба ведет борьбу за верховой мяч с Ареоля, который пришел в штрафную площадь соперника на подачу углового.

В том моменте Трево оказался ловчее - он выбил игровую сферу, не дав французскому вратарю забить. Фото Чалоба подписал словами: «Ареоля, ты сегодня не станешь вратарем «Бенфики».

Ранее главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал голкипера «Реала» Тибо Куртуа за то, что тот сделал по отношению к Трубину.

По теме:
Шедевр от Тальби. Сандерленд дома разгромил Бернли
«У нас ему было тяжело». В Англии отреагировали на проблемы Забарного в ПСЖ
Роналду в последний момент может перейти в один из крупнейших клубов мира
Альфонс Ареоля Трево Чалоба Челси Вест Хэм Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Челси - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
