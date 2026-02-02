«Тебе не быть Трубиным». Защитник Челси обратился к вратарю Вест Хэма

Защитник «Челси» Трево Чалоба после лондонского дерби с «Вест Хэмом» (3:2) вспомнил эпизод с забитым голом украинским вратарем лиссабонской «Бенфики» Анатолием Трубиным в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:2).

26-летний игрок «синих» опубликовал в Twitter фото, которое было сделано в конце встречи 24-го тура АПЛ. На снимке видно, как Чалоба ведет борьбу за верховой мяч с Ареоля, который пришел в штрафную площадь соперника на подачу углового.

В том моменте Трево оказался ловчее - он выбил игровую сферу, не дав французскому вратарю забить. Фото Чалоба подписал словами: «Ареоля, ты сегодня не станешь вратарем «Бенфики».

Ранее главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал голкипера «Реала» Тибо Куртуа за то, что тот сделал по отношению к Трубину.