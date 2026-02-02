Роналду в последний момент может перейти в один из крупнейших клубов мира
На португальца претендуют «Челси» и «Реал»
Криштиану Роналду может сменить клуб уже в последний день трансферного окна. Будущее 40-летнего португальца в «Аль-Насре» оказалось под серьезной угрозой после громкого конфликта с руководством саудовского клуба.
Роналду резко недоволен работой клуба и политикой Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии, который курирует проект. Из-за этого форвард якобы отказался выходить на матч чемпионата против «Аль-Рияда».
На фоне ситуации сразу несколько европейских грандов следят за развитием событий. Среди потенциальных вариантов для сенсационного трансфера называются «Челси» и «Реал» Мадрид, который уже имеет историю сотрудничества с Роналду. Окончательное решение может быть принято в последние часы дедлайна.
