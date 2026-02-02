ВИДЕО. Пушка в девятку от Асенсио. Фенербахче на классе переиграл соперника
«Коджаэлиспор» не удержал ворота на замке
2 января состоялся заключительный матч 20-го тура чемпионата Турции: «Коджаэлиспор» принимал «Фенербахче».
Победу на «Yıldız Entegre Kocaeli Stadium» оформила звездная команда из Стамбула, обыграв соперника со счетом 2:0.
Автором первого гола стал бывший игрок «Реала» – Марко Асенсио. Испанец эффектным ударом с дальней дистанции отправил мяч в девятку ворот.
Чемпионат Турции. 20-й тур, 1–2 февраля
«Коджаэлиспор» – «Фенербахче» – 0:2
Голы: Асенсио, 45+1, Нене, 75
«Галатасарай» – «Кайсериспор» – 4:0
Голы: Опоку, 7 (автогол), Осимхен, 26 (пен.), Габриэл Сара, 60, Икарди, 90+4 (пен.)
«Генчлербирлиги» – «Газиантеп» – 2:1
Голы: Келвен, 10, Мимароглу, 77 – Байо, 63
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|20
|15
|4
|1
|47 - 14
|08.02.26 16:00 Ризеспор - Галатасарай01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай
|49
|2
|Фенербахче
|20
|13
|7
|0
|45 - 17
|09.02.26 19:00 Фенербахче - Генчлербирлиги02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор
|46
|3
|Трабзонспор
|20
|12
|6
|2
|38 - 23
|07.02.26 19:00 Самсунспор - Трабзонспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ
|42
|4
|Гёзтепе
|20
|11
|6
|3
|27 - 12
|08.02.26 16:00 Коньяспор - Гёзтепе31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе
|39
|5
|Бешикташ
|20
|10
|6
|4
|35 - 25
|08.02.26 19:00 Бешикташ - Аланьяспор31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ
|36
|6
|Истанбул Башакшехир
|20
|8
|6
|6
|34 - 21
|08.02.26 13:30 Эюпспор - Истанбул Башакшехир31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир
|30
|7
|Самсунспор
|20
|7
|9
|4
|24 - 21
|07.02.26 19:00 Самсунспор - Трабзонспор30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир
|30
|8
|Газиантеп
|20
|6
|7
|7
|27 - 34
|09.02.26 19:00 Газиантеп - Касымпаша01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе
|25
|9
|Коджаелиспор
|20
|6
|6
|8
|16 - 21
|09.02.26 16:00 Кайсериспор - Коджаелиспор02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор
|24
|10
|Аланьяспор
|20
|4
|10
|6
|20 - 22
|08.02.26 19:00 Бешикташ - Аланьяспор31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор
|22
|11
|Генчлербирлиги
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|09.02.26 19:00 Фенербахче - Генчлербирлиги01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги
|22
|12
|Ризеспор
|20
|4
|8
|8
|24 - 30
|08.02.26 16:00 Ризеспор - Галатасарай31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор
|20
|13
|Антальяспор
|20
|5
|5
|10
|19 - 33
|07.02.26 13:30 Карагюмрюк - Антальяспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай
|20
|14
|Коньяспор
|20
|4
|7
|9
|24 - 33
|08.02.26 16:00 Коньяспор - Гёзтепе31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор
|19
|15
|Эюпспор
|20
|4
|6
|10
|16 - 28
|08.02.26 13:30 Эюпспор - Истанбул Башакшехир31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор
|18
|16
|Касымпаша
|20
|3
|7
|10
|15 - 27
|09.02.26 19:00 Газиантеп - Касымпаша30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги
|16
|17
|Кайсериспор
|20
|2
|9
|9
|16 - 41
|09.02.26 16:00 Кайсериспор - Коджаелиспор01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор
|15
|18
|Карагюмрюк
|20
|2
|3
|15
|17 - 39
|07.02.26 13:30 Карагюмрюк - Антальяспор31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор
|9
События матча
