Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Пушка в девятку от Асенсио. Фенербахче на классе переиграл соперника
Чемпионат Турции
Коджаелиспор
02.02.2026 19:00 – FT 0 : 2
Фенербахче
Турция
02 февраля 2026, 22:41 | Обновлено 02 февраля 2026, 22:45
ВИДЕО. Пушка в девятку от Асенсио. Фенербахче на классе переиграл соперника

«Коджаэлиспор» не удержал ворота на замке

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

2 января состоялся заключительный матч 20-го тура чемпионата Турции: «Коджаэлиспор» принимал «Фенербахче».

Победу на «Yıldız Entegre Kocaeli Stadium» оформила звездная команда из Стамбула, обыграв соперника со счетом 2:0.

Автором первого гола стал бывший игрок «Реала» – Марко Асенсио. Испанец эффектным ударом с дальней дистанции отправил мяч в девятку ворот.

Чемпионат Турции. 20-й тур, 1–2 февраля

«Коджаэлиспор» – «Фенербахче» – 0:2

Голы: Асенсио, 45+1, Нене, 75

«Галатасарай» – «Кайсериспор» – 4:0

Голы: Опоку, 7 (автогол), Осимхен, 26 (пен.), Габриэл Сара, 60, Икарди, 90+4 (пен.)

«Генчлербирлиги» – «Газиантеп» – 2:1

Голы: Келвен, 10, Мимароглу, 77 – Байо, 63

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 20 15 4 1 47 - 14 08.02.26 16:00 Ризеспор - Галатасарай01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай 49
2 Фенербахче 20 13 7 0 45 - 17 09.02.26 19:00 Фенербахче - Генчлербирлиги02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор 46
3 Трабзонспор 20 12 6 2 38 - 23 07.02.26 19:00 Самсунспор - Трабзонспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ 42
4 Гёзтепе 20 11 6 3 27 - 12 08.02.26 16:00 Коньяспор - Гёзтепе31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе 39
5 Бешикташ 20 10 6 4 35 - 25 08.02.26 19:00 Бешикташ - Аланьяспор31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ 36
6 Истанбул Башакшехир 20 8 6 6 34 - 21 08.02.26 13:30 Эюпспор - Истанбул Башакшехир31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир 30
7 Самсунспор 20 7 9 4 24 - 21 07.02.26 19:00 Самсунспор - Трабзонспор30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор21.12.25 Гёзтепе 2:0 Самсунспор14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир 30
8 Газиантеп 20 6 7 7 27 - 34 09.02.26 19:00 Газиантеп - Касымпаша01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп22.12.25 Истанбул Башакшехир 5:1 Газиантеп14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе 25
9 Коджаелиспор 20 6 6 8 16 - 21 09.02.26 16:00 Кайсериспор - Коджаелиспор02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор 24
10 Аланьяспор 20 4 10 6 20 - 22 08.02.26 19:00 Бешикташ - Аланьяспор31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор 22
11 Генчлербирлиги 20 6 4 10 25 - 28 09.02.26 19:00 Фенербахче - Генчлербирлиги01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор22.12.25 Генчлербирлиги 4:3 Трабзонспор12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги 22
12 Ризеспор 20 4 8 8 24 - 30 08.02.26 16:00 Ризеспор - Галатасарай31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор20.12.25 Бешикташ 1:0 Ризеспор13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор 20
13 Антальяспор 20 5 5 10 19 - 33 07.02.26 13:30 Карагюмрюк - Антальяспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор19.12.25 Коджаелиспор 2:1 Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай 20
14 Коньяспор 20 4 7 9 24 - 33 08.02.26 16:00 Коньяспор - Гёзтепе31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор 19
15 Эюпспор 20 4 6 10 16 - 28 08.02.26 13:30 Эюпспор - Истанбул Башакшехир31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор20.12.25 Эюпспор 0:3 Фенербахче13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор 18
16 Касымпаша 20 3 7 10 15 - 27 09.02.26 19:00 Газиантеп - Касымпаша30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги 16
17 Кайсериспор 20 2 9 9 16 - 41 09.02.26 16:00 Кайсериспор - Коджаелиспор01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор20.12.25 Коньяспор 1:1 Кайсериспор13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор 15
18 Карагюмрюк 20 2 3 15 17 - 39 07.02.26 13:30 Карагюмрюк - Антальяспор31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор 9
Полная таблица

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Нене Доргелес (Фенербахче), асcист Нелсинью Семеду.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Фенербахче), асcист Андерсон Талиска.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
