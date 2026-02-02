Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Вереса рассказал о ничьей в спарринге с чемпионом Грузии
Украина. Премьер лига
Защитник Вереса рассказал о ничьей в спарринге с чемпионом Грузии

Ровенчане дважды вели в счете и не реализовали пенальти

Защитник Вереса рассказал о ничьей в спарринге с чемпионом Грузии
НК Верес. Роман Гончаренко

Один из лидеров «Вереса» защитник Роман Гончаренко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему не удалось склонить чашу весов на свою сторону в контрольном матче на турецком сборе с грузинской «Иберией 1999», который завершился вничью – 2:2.

«Этому есть объективные и субъективные причины. Прежде всего, «Иберия 1999» – квалифицированный соперник, чемпион своей страны. Во-вторых, поскольку на текущем этапе подготовки важна игровая практика для всех футболистов, находящихся в расположении команды, то нельзя сказать, что мы выступали в боевом составе. Ну и, наконец, ровенчане не реализовали несколько выгодных моментов для взятия ворот, в частности, пенальти.

Но для этого и нужны тренировочные сборы, чтобы экспериментировать с составом, тем более что в «Вересе» достаточно «зимних» новичков, которым еще нужно время для адаптации и сыгранности.

Впрочем, у нас в Турции впереди еще четыре спарринга и нужно постараться добиваться положительных результатов для уверенности в своих силах. Ведь возобновление чемпионата УПЛ все ближе», – сказал Гончаренко.

товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Иберия 1999 (Сабуртало) Роман Гончаренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
