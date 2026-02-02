Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Чемпионат мира
02 февраля 2026, 17:35 | Обновлено 02 февраля 2026, 17:48
Инфантино очень хочет видеть возвращение россии

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что пора снять санкции со сборных россии, которые ввели после вторжения в Украину.

«Мы определенно должны снять санкции уже пора. Как минимум на уровне юношеских сборных. Эта дисквалификация не дала ничего. И только создала больше фрустрации и ненависти», – сказал Инфантино.

Стоит сказать, что президент ФИФА довольно регулярно повторяет эти слова. В интернете можно найти слова Инфантино, где он весной 2024 года выражал уверенность, что с россии «скоро» снимут санкции.

Ранее УЕФА и ФИФА пытались вернуть в футбол юношеские сборные страны-агрессора, но авторитетные европейские федерации выступают против допуска россиян.

По теме:
Новичок Полесья: «Война в Украине? А что я могу сделать – это жизнь»
Склоним головы. Фанат Динамо уже три года считается пропавшим без вести
Склоним головы. Спортсмен, кандидат наук погиб в Авдеевской промзоне
Джанни Инфантино сборная россии по футболу российско-украинская война ФИФА
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
0665826283
інфатіна це тварь продажна ! Ублюдок який матір свою продасть за гроші ! Він так заборгував москалям .., шо буде робить пакості Україні до скону !
Ответить
+7
bartezinho
Какой же подонок
Ответить
+6
Oleg
Повернути туди, де їм місце - у зливну яму 
Ответить
+6
Serhii P.
От лисий уйобок
Ответить
+5
Vitaly Kozak
Смердяча раша виховує юних нацистів та фашистів, а тупому лисому інфанту їх дуже шкода через відсутність можливості грати на міжнародній арені. Нехай наша УАФ надасть ФІФА фотографії путінських юнармєйцев.
Ответить
+4
Dfkbvj
може і ця тварина є на плівках Епштейна
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Chemp83
Те що він каже кожний день ніхто навіть не реагує.Фіфа і не збиралось Росію вигоняти з футболу .вигнали не фіфа а збірна Польщі яка відмовилась грати проти терористів а потім і інші .Ніхто не буде грати з росією .це банда вбивць путіна 
Ответить
+1
Barry
Лысому гандону зашел очередной транш.
Ответить
0
GloryUkraine
Що з цим світом сталося? 
Ответить
0
Андрій Заліщук
Більшість представників УЄФА всеодно з кацапами на одне поле не вийдуть, вертай їх чи не вертай
Ответить
0
kadaad .
Нужно этой гниде настучать по голове, что бы отошел!
Ответить
0
