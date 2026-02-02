Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что пора снять санкции со сборных россии, которые ввели после вторжения в Украину.

«Мы определенно должны снять санкции уже пора. Как минимум на уровне юношеских сборных. Эта дисквалификация не дала ничего. И только создала больше фрустрации и ненависти», – сказал Инфантино.

Стоит сказать, что президент ФИФА довольно регулярно повторяет эти слова. В интернете можно найти слова Инфантино, где он весной 2024 года выражал уверенность, что с россии «скоро» снимут санкции.

Ранее УЕФА и ФИФА пытались вернуть в футбол юношеские сборные страны-агрессора, но авторитетные европейские федерации выступают против допуска россиян.