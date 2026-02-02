Есть ли футбол в Гренландии – острове, который сейчас на слуху из-за Трампа

В последние недели в мировой политике появилась новая «горячая точка» – Гренландия. На самый крупный в мире остров вновь начали претендовать Соединенные Штаты Америки, чей президент Дональд Трамп открыто заявил, что его страна должна контролировать эту территорию, так как она имеет стратегическое значение для национальной безопасности США.

Насколько всем нам известно еще из уроков географии в школе, Гренландия политически принадлежит Дании, являясь там отдельной административной автономной единицей. А вот с точки зрения физической географии самый крупный остров на планете расположен на северо-востоке Северной Америки. Поэтому неудивительно, почему Дональд Трамп столь предметно «заинтересовался» Гренландией.

И пока политики продолжают дискуссии и попытки договориться с американской администрацией, чтобы предотвратить появление на карте мира еще одной территории, где идут вооруженные действия, мы предлагаем немного поговорить о том, есть ли футбол в Гренландии и что он вообще из себя представляет.

Есть ли у Гренландии своя национальная сборная?

Несмотря на то, что политически Гренландия является частью Дании, она все равно имеет свою отдельную национальную сборную. Впрочем, не спешите удивляться, если ранее никогда и ничего не слышали об этой команде. На самом деле, сборная Гренландии по футболу, которая имеет прозвище «полярные медведи», не является членом ФИФА и континентальных футбольных конфедераций. По этой причине гренландцы не участвуют в отборочных циклах на чемпионаты мира и другие крупные международные турниры, являющиеся официальными.

В 1971 году была создана Футбольная ассоциация Гренландии как руководящий орган всего футбола, существующего на острове. Спустя девять лет, в 1980-м, «полярные медведи» провели свой первый матч – против национальной команды Фарерских островов. В этом поединке гренландцы уступили с разгромным счетом 0:6, что до сих пор является наиболее крупным поражением в истории этой команды.

Учитывая отсутствие признания со стороны ФИФА, а также климатические особенности острова, сборная Гренландии крайне нечасто проводит матчи. «Полярные медведи» являются участниками так называемых Островных игр – соревнования, которое проводится каждые два года между островными государствами, заморскими владениями, а также политически зависимыми территориями.

Наивысшим достижением гренландцев на Островных играх являются три четвертых места, добытых в 1989, 1993 и 1995 годах. Для лучшего понимания уровня соперников, с которыми приходится играть «полярным медведям», приведем перечень лишь нескольких из них: Аландские острова, Бермудские острова, остров Уайт, Оркнейские острова, Шетландские острова и т.д. В этом ряду такие соперники как Фарерские острова или Исландия, безусловно, выделяются, так как они являются прекрасно известными командами для всех европейских болельщиков, активно следящих за отборами на чемпионаты мира и чемпионаты Европы.

Getty Images/Global Images Ukraine

Интересно, что в декабре 2014 года между Датским футбольным союзом и Футбольной ассоциацией Гренландии было подписано партнерское соглашение, которое подразумевало включение Гренландии в состав УЕФА и ФИФА к 2020 году. Власти Дании обязались даже инвестировать немалые средства в развитие футбольной инфраструктуры в Гренландии, включая строительство современного стадиона, тренировочных баз и ряда более мелких объектов.

В 2016 году в столице Гренландии городе Нуук на стадионе с аналогичным названием было уложено искусственное покрытие, соответствующее критериям ФИФА 2 звезды. Рейтинг 2 звезды – это наивысший достижимый рейтинг для искусственного покрытия, подходящий для всех соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому ключевой инфраструктурный барьер частично был преодолен. Кроме того, согласно уставу ФИФА, «ассоциация, которая еще не обрела независимость, может с разрешения ассоциации страны, от которой она зависит политически, также подать заявку на вступление в ФИФА». Это позволило бы принять Гренландию, поскольку она заручилась поддержкой Дании.

Однако перед вступлением в ФИФА Гренландии требовалось стать членом какой-либо континентальной конфедерации. И здесь возникли проблемы. Дело в том, что устав УЕФА, в отличие от устава ФИФА, подразумевает, что членом этой организации может стать только независимое государство, признанное на уровне ООН. Ожидалось, что на одном из конгрессов УЕФА изменит это требование, но этого так и не произошло, вследствие чего в 2022 году Гренландия начала официальный процесс по вступлению в КОНКАКАФ – Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

13 мая 2024 года гренландцы официально подали заявку на вступление в КОНКАКАФ, а в конце февраля 2025-го руководство Футбольной ассоциации Гренландии планировало посетить штаб-квартиру этой организации в Майами, но эти планы были отменены из-за заявлений Дональда Трампа относительно желания США получить контроль над островом. Однако от планов стать членом КОНКАКАФ гренландцы не отказались, ожидая добиться положительного для себя решения спустя несколько месяцев. Но летом минувшего года КОНКАКАФ официально отклонила заявку островитян, не предоставив никаких объяснений.

Есть ли в Гренландии свой национальный чемпионат?

В Гренландии существует и свой национальный чемпионат по футболу, который из-за погодных условий, делающих проведение поединков под открытым небом большую часть года практически невозможными, известен как самый короткий на планете.

Это соревнование разыгрывается с 1954 года, а начиная с 1971-го проводится под эгидой Футбольной ассоциации Гренландии. Необычности чемпионату острова придает тот факт, что обычно соревновательный процесс длится неделю или максимум десять дней – в разгар лета в Северной полушарии. Это связано с тем, что футбольные клубы в Гренландии территориально расположены очень далеко друг от друга. На острове нет дорог между населенными пунктами, поэтому необходимы дорогостоящие авиаперелеты или длительные морские путешествия. Розыгрышу чемпионата предшествуют несколько региональных отборочных этапов, проводимых в одном городе, прежде чем организовывается финал с участием 8 команд, все матчи которого также играют в одном населенном пункте, определенном заблаговременно.

Наиболее титулованной командой Гренландии является Б-67 («Болльклуббен ау 1967»), который базируется в Нууке и является 16-кратным чемпионом острова (1993, 1994, 1996, 1999, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024, 2025).

Есть ли известные футболисты родом из Гренландии?

Поскольку национальная сборная Гренландии, как мы уже выяснили, не является членом ФИФА и какой-либо региональной конфедерации, из-за чего не имеет права участвовать в отборе на чемпионат мира и других официальных турнирах, граждане острова имеют возможность выступать за Данию.

В настоящее время на острове зарегистрировано около 5500 футболистов, данные о которых присутствуют в базе Футбольной ассоциации Гренландии. Это практически 10% от общей численности населения острова. Впрочем, конечно же, речь идет исключительно о любителях, которые не зарабатывают на жизнь спортом, а занимаются другими промыслами – рыболовство является в Гренландии основным занятием.

Getty Images/Global Images Ukraine. Йеспер Гронкьяер

Крайне изредка уроженцам Гренландии, занимающихся футболом, удавалось выделиться настолько, чтобы перебраться на континент и выстроить серьезную профессиональную карьеру. Однако один такой кейс у островитян есть и они все очень гордятся своим земляком – Йеспером Гронкьяером, который родился в Нууке, хотя вскоре и перебрался с семьей в датский город Тистед.

Гронкьяер в прошлом играл на позиции вингера и сумел провести 80 матчей за национальную сборную Дании, отличившись 5 забитыми мячами. На клубном уровне Йеспер поиграл за «Ольборг», «Аякс», «Челси», «Бирмингем», «Атлетико», «Штутгарт» и «Копенгаген», где в 2011-м и повесил бутсы на гвоздь.