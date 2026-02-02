Бразилия02 февраля 2026, 10:28 |
643
0
Карло Анчелотти определился, где намерен продолжить карьеру после ЧМ-2026
Итальянский специалист намерен продлить контракт с ФФБ
02 февраля 2026, 10:28 |
643
0
Итальянский специалист Карло Анчелотти может продолжить работать со сборной Бразилии до 3030 года. Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, 66-летний специалист готов продлить соглашение с Федерацией футбола Бразилии до 2030 года. Действующий контракт истекает после чемпионата мира 2026, подписание нового ожидается в ближайшие дни.
Сборную Бразилии Карло Анчелотти возглавил 26 мая 2025 года после того, как закончил сезон с мадридским «Реалом».
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти посетил матч «Реала» с «Леванте».
