Карло Анчелотти определился, где намерен продолжить карьеру после ЧМ-2026

Итальянский специалист Карло Анчелотти может продолжить работать со сборной Бразилии до 3030 года. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 66-летний специалист готов продлить соглашение с Федерацией футбола Бразилии до 2030 года. Действующий контракт истекает после чемпионата мира 2026, подписание нового ожидается в ближайшие дни.

Сборную Бразилии Карло Анчелотти возглавил 26 мая 2025 года после того, как закончил сезон с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти посетил матч «Реала» с «Леванте».