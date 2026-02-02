Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
02 февраля 2026, 10:28 |
Карло Анчелотти определился, где намерен продолжить карьеру после ЧМ-2026

Итальянский специалист намерен продлить контракт с ФФБ

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский специалист Карло Анчелотти может продолжить работать со сборной Бразилии до 3030 года. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, 66-летний специалист готов продлить соглашение с Федерацией футбола Бразилии до 2030 года. Действующий контракт истекает после чемпионата мира 2026, подписание нового ожидается в ближайшие дни.

Сборную Бразилии Карло Анчелотти возглавил 26 мая 2025 года после того, как закончил сезон с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти посетил матч «Реала» с «Леванте».

Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу продление контракта Николо Скира
Источник: Николо Скира
Комментарии
