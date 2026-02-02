Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт назвал чемпионат, в котором может продолжить карьеру Трубин
Сборная УКРАИНЫ
02 февраля 2026, 08:42 | Обновлено 02 февраля 2026, 09:24
1571
1

Эксперт назвал чемпионат, в котором может продолжить карьеру Трубин

Украинский вратарь-бомбардир Михаил Бурч считает, что голкипер «Бенфики» должен поиграть в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua украинский вратарь Михаил Бурч, на счету которого пять забитых мячей в чемпионате Украины, предположил, в какую европейскую лигу после португальской может переехать голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

– Ему уже пора менять чемпионат, – сказал Бурч. – В Португалии он же освоился к европейскому футболу. До АПЛ он еще не дорос, а вот до Ла Лиги – в самый раз. В Испании в топах четыре-пять команд, которые всегда претендуют на высокие места. А вот в Англии, что не игра, то бой. Нельзя перед игрой быть уверенным на 100 процентов, что «Манчестер Сити» обыграет «Вулверхэмптон», так как в Испании. Если «Барселона» играет с аутсайдером, то там все понятно. Пару сезонов в Испании, только в конкурентоспособной команде, и можно ехать покорять Англию.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
MaximusOne
Думаю скоріше Італія, Турція, Саудівська Аравія 
