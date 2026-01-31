ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026

31 января состоялась церемония награждения после финала Открытого чемпионата Австралии 2026 между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной – представительница Казахстана одолела первую ракетку мира в трех сетах.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии награждения!

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В тренерский штаб Рыбакиной, возглавляемый Стефаном Вуковым, входит и украинский коуч Стас Хмарский – жених украинской теннисистки Людмилы Киченок. Впервые Хмарский был замечен в боксе Рыбакиной еще осенью прошлого года.

Рыбакина завоевала второй трофей Grand Slam в карьере. В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдонского турнира.

ФОТО. Украинский след. Рыбакина получила трофей Australian Open 2026