Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
Australian Open
31 января 2026, 17:20 | Обновлено 31 января 2026, 17:25
1206
0

ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026

Стас Хмарский входит в тренерский штаб новоиспеченной чемпионки австралийского слэма

31 января 2026, 17:20 | Обновлено 31 января 2026, 17:25
1206
0
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Стас Хмарский и Елена Рыбакина

31 января состоялась церемония награждения после финала Открытого чемпионата Австралии 2026 между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной – представительница Казахстана одолела первую ракетку мира в трех сетах.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии награждения!

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В тренерский штаб Рыбакиной, возглавляемый Стефаном Вуковым, входит и украинский коуч Стас Хмарский – жених украинской теннисистки Людмилы Киченок. Впервые Хмарский был замечен в боксе Рыбакиной еще осенью прошлого года.

Рыбакина завоевала второй трофей Grand Slam в карьере. В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдонского турнира.

ФОТО. Украинский след. Рыбакина получила трофей Australian Open 2026

ukrainskiy-sled-rybakina-poluchila-trofey-australian-open-2026
ukrainskiy-sled-rybakina-poluchila-trofey-australian-open-2026-foto-1
ukrainskiy-sled-rybakina-poluchila-trofey-australian-open-2026-foto-2
ukrainskiy-sled-rybakina-poluchila-trofey-australian-open-2026-foto-3
ukrainskiy-sled-rybakina-poluchila-trofey-australian-open-2026-foto-4

По теме:
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Когда играют Алькарас и Джокович? Расписание финалов на AО-26 на 1 февраля
Елена РЫБАКИНА: «Огромное спасибо Казахстану. Я чувствовала поддержку»
фото фотогалерея награждение Арина Соболенко Елена Рыбакина Australian Open 2026 Стас Хмарский Стефано Вуков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
Футбол | 31 января 2026, 13:52 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31 января 2026, 09:12 0
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой

Бою Джошуа – Фьюри таки быть?

Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31.01.2026, 13:52
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Футбол | 30.01.2026, 19:43
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Стародубцева получила баранку в первом раунде отбора пятисотника в Абу-Даби
Теннис | 31.01.2026, 12:54
Стародубцева получила баранку в первом раунде отбора пятисотника в Абу-Даби
Стародубцева получила баранку в первом раунде отбора пятисотника в Абу-Даби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
30.01.2026, 15:57 2
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Рома с Довбиком – в ожидании
30.01.2026, 14:23 1
Футбол
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 63
Теннис
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 46
Футбол
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
30.01.2026, 05:22
Бокс
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем