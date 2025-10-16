ФОТО. Жених Киченок присутствует в боксе Рыбакиной на матче с Ястремской
Стас Хмарский сидит рядом с Вуковым на игре 1/8 финала в Нинбо между Еленой и Даяной
Жених украинской теннисистки Людмилы Киченок Стас Хмарский присутствует на матче 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Нинбо (Китай) между Еленой Рыбакиной и Даяной Ястремской.
Хмарский сидит в боксе Рыбакиной рядом с тренером казахстанки Стефано Вуковым. Еще в конце сентября издание Tennisuptodate сообщило, что Елена тренировалось со Стасом на кортах Пекина во время тысячника.
Хмарский и Киченок должны были сыграть свадьбу еще в сентябре прошлого года, однако тогда Людмила вместе с Аленой Остапенко успешно выступали на US Open (где в итоге взяли трофей) и церемонию пришлось отменить.
Ястремская и Рыбакина проводят третий сет во втором круге пятисотника в Нинбо. В первой партии Елена победила со счетом 6:4, а вторую забрала Даяна на тай-брейке, отыграв два матчбола.
