Жених украинской теннисистки Людмилы Киченок Стас Хмарский присутствует на матче 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Нинбо (Китай) между Еленой Рыбакиной и Даяной Ястремской.

Хмарский сидит в боксе Рыбакиной рядом с тренером казахстанки Стефано Вуковым. Еще в конце сентября издание Tennisuptodate сообщило, что Елена тренировалось со Стасом на кортах Пекина во время тысячника.

Хмарский и Киченок должны были сыграть свадьбу еще в сентябре прошлого года, однако тогда Людмила вместе с Аленой Остапенко успешно выступали на US Open (где в итоге взяли трофей) и церемонию пришлось отменить.

Ястремская и Рыбакина проводят третий сет во втором круге пятисотника в Нинбо. В первой партии Елена победила со счетом 6:4, а вторую забрала Даяна на тай-брейке, отыграв два матчбола.

ФОТО. Жених Киченок присутствует в боксе Рыбакиной на матче с Ястремской