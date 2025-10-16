Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жених Киченок присутствует в боксе Рыбакиной на матче с Ястремской
WTA
16 октября 2025, 16:56 |
492
2

Стас Хмарский сидит рядом с Вуковым на игре 1/8 финала в Нинбо между Еленой и Даяной

16 октября 2025, 16:56 |
492
2 Comments
ФОТО. Жених Киченок присутствует в боксе Рыбакиной на матче с Ястремской

Жених украинской теннисистки Людмилы Киченок Стас Хмарский присутствует на матче 1/8 финала хардового турнира WTA 500 в Нинбо (Китай) между Еленой Рыбакиной и Даяной Ястремской.

Хмарский сидит в боксе Рыбакиной рядом с тренером казахстанки Стефано Вуковым. Еще в конце сентября издание Tennisuptodate сообщило, что Елена тренировалось со Стасом на кортах Пекина во время тысячника.

Хмарский и Киченок должны были сыграть свадьбу еще в сентябре прошлого года, однако тогда Людмила вместе с Аленой Остапенко успешно выступали на US Open (где в итоге взяли трофей) и церемонию пришлось отменить.

Ястремская и Рыбакина проводят третий сет во втором круге пятисотника в Нинбо. В первой партии Елена победила со счетом 6:4, а вторую забрала Даяна на тай-брейке, отыграв два матчбола.

По теме:
Ястремская в борьбе проиграла Рыбакиной в 1/8 финала пятисотника в Нинбо
ВИДЕО. Как Ястремская боролась с цепочкой на шее во время матча с Рыбакиной
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стефано Вуков фото Людмила Киченок Даяна Ястремская Елена Рыбакина WTA Нинбо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
