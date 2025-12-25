Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ

Продолжаем изучать перспективы донецкого Шахтера на получения прямой путевки в основной этап Лиги чемпионов 2026/27.

Это станет возможным в случае перераспределения места, которое предназначено для обладателя трофея ЛЧ.

Донецкий Шахтер с коэффициентом 50.250 занимают четвертое место среди клубов, которые претендуют на возможную вакантную позицию в основе ЛЧ.

За последнюю евронеделю донецкий клуб прибавил +2.625 балла. Этот прирост обеспечили ничья с хорватской Риекой (0:0) в 6-м туре Лиги конференций и шестое место в итоговой таблице основного раунда.

У основного конкурента – греческого Олимпиакоса – остается 56.500 балла. Отставание в 6.250 балла горняки вполне могут отыграть при успешном выступлении в весенней части еврокубков.

Интересно, что и Шахтер потерял первую позицию в УПЛ (имея одинаковое количество – по 35 очков с черкасским ЛНЗ), и Олимпиакос уступил лидерство в Греции команде АЕК (36 очков против 37). За команду из городе Пирей выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Позиции Рейнджерс (59,250), 4-го в Шотландии, и Копенгагена (53,375), 5-го в Дании, в рейтинге выглядят менее конкурентными из-за их положения в национальных чемпионатах. Лидируют в своих чемпионатах только Динамо Загреб и РБ Зальцбург (по 44.000), но нет никакой уверенности, что до них дойдет очередь.

Напомним, вакансия в основном этапе ЛЧ 2026/27 появится в случае, если обладатель трофея получит путевку в ЛЧ через свой национальный чемпионат. В таком случае возникнет ребаланс, и Шахтер может получить прямой билет в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ и опередит Олимпиакос в клубном рейтинге УЕФА (либо если греческий клуб не станет чемпионом Греции).

Если команда из Пирея будет выше в рейтинге и воспользуется вакантным местом, донецкий клуб в случае победы в УПЛ будет стартовать с Q4 Лиги чемпионов, а не с Q2.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(в случае, если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Клубный рейтинг УЕФА 2026

Инфографика