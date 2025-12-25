Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Лига чемпионов
25 декабря 2025, 07:41 | Обновлено 25 декабря 2025, 08:07
1859
1

Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ

Лучшая по рейтингу команда из квалификации может выйти в основу

Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

Продолжаем изучать перспективы донецкого Шахтера на получения прямой путевки в основной этап Лиги чемпионов 2026/27.

Это станет возможным в случае перераспределения места, которое предназначено для обладателя трофея ЛЧ.

Донецкий Шахтер с коэффициентом 50.250 занимают четвертое место среди клубов, которые претендуют на возможную вакантную позицию в основе ЛЧ.

За последнюю евронеделю донецкий клуб прибавил +2.625 балла. Этот прирост обеспечили ничья с хорватской Риекой (0:0) в 6-м туре Лиги конференций и шестое место в итоговой таблице основного раунда.

У основного конкурента – греческого Олимпиакоса – остается 56.500 балла. Отставание в 6.250 балла горняки вполне могут отыграть при успешном выступлении в весенней части еврокубков.

Интересно, что и Шахтер потерял первую позицию в УПЛ (имея одинаковое количество – по 35 очков с черкасским ЛНЗ), и Олимпиакос уступил лидерство в Греции команде АЕК (36 очков против 37). За команду из городе Пирей выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Позиции Рейнджерс (59,250), 4-го в Шотландии, и Копенгагена (53,375), 5-го в Дании, в рейтинге выглядят менее конкурентными из-за их положения в национальных чемпионатах. Лидируют в своих чемпионатах только Динамо Загреб и РБ Зальцбург (по 44.000), но нет никакой уверенности, что до них дойдет очередь.

Напомним, вакансия в основном этапе ЛЧ 2026/27 появится в случае, если обладатель трофея получит путевку в ЛЧ через свой национальный чемпионат. В таком случае возникнет ребаланс, и Шахтер может получить прямой билет в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ и опередит Олимпиакос в клубном рейтинге УЕФА (либо если греческий клуб не станет чемпионом Греции).

Если команда из Пирея будет выше в рейтинге и воспользуется вакантным местом, донецкий клуб в случае победы в УПЛ будет стартовать с Q4 Лиги чемпионов, а не с Q2.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(в случае, если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Клубный рейтинг УЕФА 2026

Инфографика

Лука Мейреллиш оформил один из самых быстрых дублей джокеров в истории УПЛ
Назван лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Олимпиакос Пирей Селтик Динамо Загреб ПАОК Глазго Рейнджерс Копенгаген Црвена Звезда таблица коэффициентов УЕФА Карабах Агдам статьи Шахтер Донецк Ференцварош эксклюзив РБ Зальцбург выбор редакции Лига чемпионов статистические расклады Роман Яремчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
New Zealander
Дуже добре що Олімпіакос втратив лідерство в своєму чемпіонаті. 
