Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Лига конференций
19 декабря 2025, 13:23 | Обновлено 19 декабря 2025, 13:44
1317
2

Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место

Украина установила рекорд набранных баллов за последние 6 лет

19 декабря 2025, 13:23 | Обновлено 19 декабря 2025, 13:44
1317
2 Comments
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Getty Images/Global Images Ukraine

​Завершилась неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

В Лиге конференций с двумя украинскими клубами прошел последний 6-й тур.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер под руководством Арды Турана в Кракове сыграл вничью с Риекой (0:0). Горняки напряму вышли в 1/8 финала Лиги конференций с 6-го места (13 очков из 18). Киевское Динамо в Люблине выиграл у Ноа из Армении (2:0), но 6 набранных очков оказалось недостаточно для продолжения борьбы в плей-офф ЛК.

В еврокубковую копилку Украины добавлены бонусы за выход Шахтера в 1/8 финала ЛК. Прибавка Украины за неделю составляет: 2 очка Динамо за победу, плюс 1 очко Шахтера за ничью плюс бонусные 1.624 для горняков, деленные на 4 стартовавших клуба = 1.156 балла.

В весенней части еврокубков Украина будет представлена одним клубом – донецким Шахтером.

Сезонный набор очков Украины составляет 6.812 баллов (15-е место в сезоне).

Это рекордный показатель для Украины за последние 6 сезонов.

В 5-летнем рейтинге Украина (24.412) поднялась на 24-е место, опередив Сербию (23.875)

Выше располагаются: 21. Хорватия (25.906), 22. Венгрия (25.187), 23. Румыния (25.000).

Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер поднялся на 46-ю позицию, опередив Галатасарай. Динамо улучшило свой коэффициент до 105-го места.

Лига конференций 2025/26. Результаты 6-го тура

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Клубный рейтинг УЕФА 2026

По теме:
«Мы далеко с этой игрой не дойдем». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
Тренер Фиорентины: «Мы останемся на базе, пока не победим»
Динамо оформило победный юбилей в Лиге конференций
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы статьи Шахтер Донецк эксклюзив выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Ноа Ереван Динамо - Ноа Шахтер - Риека Риека
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Футбол | 19 декабря 2025, 11:18 12
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо

Коуч планирует взять паузу

Стало известно, сколько заработает сборная Украины, если выйдет на ЧМ-2026
Футбол | 19 декабря 2025, 13:47 1
Стало известно, сколько заработает сборная Украины, если выйдет на ЧМ-2026
Стало известно, сколько заработает сборная Украины, если выйдет на ЧМ-2026

Всем участвующим ассоциациям-членам гарантировано как минимум 10,5 миллионов долларов

Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Футбол | 18.12.2025, 20:42
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Тайсон ФЬЮРИ: «Бездомный, если мы пересечемся – вырублю тебя наглухо»
Бокс | 18.12.2025, 20:37
Тайсон ФЬЮРИ: «Бездомный, если мы пересечемся – вырублю тебя наглухо»
Тайсон ФЬЮРИ: «Бездомный, если мы пересечемся – вырублю тебя наглухо»
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
Футбол | 19.12.2025, 11:27
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
105 місце Дирявих 😁 і це ще відпаде найкращий коф їх 5 і будуть ще нижче у новому сезоні 🤦🏻‍♂️
А потім скуління «не повезло з жеребом» 🤡
Ответить
+2
batistuta
Це ще не дно, а малесенька дірочка...
Ответить
0
Популярные новости
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 23
Футбол
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 1
Бокс
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 5
Бокс
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
18.12.2025, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем