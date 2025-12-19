Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Украина установила рекорд набранных баллов за последние 6 лет
Завершилась неделя еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
В Лиге конференций с двумя украинскими клубами прошел последний 6-й тур.
Донецкий Шахтер под руководством Арды Турана в Кракове сыграл вничью с Риекой (0:0). Горняки напряму вышли в 1/8 финала Лиги конференций с 6-го места (13 очков из 18). Киевское Динамо в Люблине выиграл у Ноа из Армении (2:0), но 6 набранных очков оказалось недостаточно для продолжения борьбы в плей-офф ЛК.
В еврокубковую копилку Украины добавлены бонусы за выход Шахтера в 1/8 финала ЛК. Прибавка Украины за неделю составляет: 2 очка Динамо за победу, плюс 1 очко Шахтера за ничью плюс бонусные 1.624 для горняков, деленные на 4 стартовавших клуба = 1.156 балла.
В весенней части еврокубков Украина будет представлена одним клубом – донецким Шахтером.
Сезонный набор очков Украины составляет 6.812 баллов (15-е место в сезоне).
Это рекордный показатель для Украины за последние 6 сезонов.
В 5-летнем рейтинге Украина (24.412) поднялась на 24-е место, опередив Сербию (23.875)
Выше располагаются: 21. Хорватия (25.906), 22. Венгрия (25.187), 23. Румыния (25.000).
Если Украине в этом сезоне удастся подняться на 22-е место в 5-летнем рейтинге, то победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 начинать отбор со второго раунда квалификации ЛЧ, а не с первого.
В клубном рейтинге УЕФА Шахтер поднялся на 46-ю позицию, опередив Галатасарай. Динамо улучшило свой коэффициент до 105-го места.
Лига конференций 2025/26. Результаты 6-го тура
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)
Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет
Клубный рейтинг УЕФА 2026
