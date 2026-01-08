ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отдала голкипера в аренду в клуб из Англии
Даниэль Перец проведет вторую часть сезона в «Саутгемптоне»
Английский клуб «Саутгемптон» официально договорился с «Баварией» об аренде 25-летнего голкипера Даниэля Переца.
Израильский вратарь проведет в составе «святых» вторую половину сезона, соглашение рассчитано до лета 2026 года.
«Я считаю, что это клуб уровня Премьер-лиги, и наша цель – вернуть его туда, где ему и место. Это будет непросто, но мы здесь, чтобы сделать это: усердно работать и верить. Важно каждый день трудиться ради этой цели.
Я просто хочу двигаться от матча к матчу, совершенствоваться, становиться лучше вместе с командой. Никогда не знаешь, как сложится будущее, но, думаю, мы очень хорошо подходим друг другу на оставшуюся часть сезона», – заявил Перец.
Первую часть сезона Даниэль пробыл в составе немецкого «Гамбурга» на правах аренды. Игрового времени голкипер получил совсем немного – лишь два матча.
Напомним, что «Бавария» оформила переход Переца летом 2023 года из «Маккаби» Тель-Авив. Всего за мюнхенский клуб вратарь сыграл семь поединков.
Presenting PERETZ 😇 pic.twitter.com/ad6I5nkC2m— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 8, 2026
🧤✍️ pic.twitter.com/dzxNWNJAdH— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 8, 2026
We are delighted to announce the loan signing of goalkeeper Daniel Peretz ✍️— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 8, 2026
