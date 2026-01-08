ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отдала голкипера в аренду в клуб из Англии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
08 января 2026, 19:29 | Обновлено 08 января 2026, 19:31
Даниэль Перец проведет вторую часть сезона в «Саутгемптоне»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Перец

Английский клуб «Саутгемптон» официально договорился с «Баварией» об аренде 25-летнего голкипера Даниэля Переца.

Израильский вратарь проведет в составе «святых» вторую половину сезона, соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Я считаю, что это клуб уровня Премьер-лиги, и наша цель – вернуть его туда, где ему и место. Это будет непросто, но мы здесь, чтобы сделать это: усердно работать и верить. Важно каждый день трудиться ради этой цели.

Я просто хочу двигаться от матча к матчу, совершенствоваться, становиться лучше вместе с командой. Никогда не знаешь, как сложится будущее, но, думаю, мы очень хорошо подходим друг другу на оставшуюся часть сезона», – заявил Перец.

Первую часть сезона Даниэль пробыл в составе немецкого «Гамбурга» на правах аренды. Игрового времени голкипер получил совсем немного – лишь два матча.

Напомним, что «Бавария» оформила переход Переца летом 2023 года из «Маккаби» Тель-Авив. Всего за мюнхенский клуб вратарь сыграл семь поединков.

Андрей Витренко
