Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
31.01.2026 17:00 - : -
Борнмут
Англия
31 января 2026, 10:02 |
Вулверхэмптон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 31 января в 17:00 по Киеву

Вулверхэмптон – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вулверхэмптон

В субботу, 31 января, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

Хотя в последних матчах клуб начал демонстрировать лучшие результаты, в целом сезон складывается для него катастрофически. После 23 туров Премьер-лиги на балансе «волков» есть всего 8 очков, поэтому они и находятся на последнем, 20-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже заоблачное – 17 зачетных пунктов.

В Кубке Англии «Вулверхэмптону» удалось одолеть «Шрусбери» и квалифицироваться в 1/16 финала, где команда будет противостоять «Гримсби».

Борнмут

Для «вишен» начало сезона получилось фееричным, хотя и потом результаты команды перестали поражать. Тем не менее, после 23 матчей Премьер-лиги на балансе клуба есть 30 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 13-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от конкурентов не слишком велико, даже от топ-7 «Борнмут» отстает всего на 4 очка.

С Кубка Англии «вишни» вылетели на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Ньюкасла».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами полное преимущество имеет «Борнмут». На балансе команды 4 победы (1 в серии пенальти), «Вулверхэмптон» в свою очередь выиграл всего 1 раз.

Интересные факты

  • Безвыигрышная выездная серия «Борнмута» продолжается уже 10 игр подряд.
  • «Вулверхэмптон» пропустил 43 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й худший результат среди всех команд.
  • «Борнмут» отличился 38 мячами в текущем сезоне АПЛ – 5-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

У «Вулверхэмптона» проблемы в обороне, а «Борнмут» является одним из лидеров по количеству забитых голов. Именно поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
31 января 2026 -
17:00
Борнмут
Тотал більше 2.5 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вулверхэмптон Борнмут прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
