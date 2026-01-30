Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ланс – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Ланс
30.01.2026 21:45 - : -
Гавр
Франция
30 января 2026, 10:21 |
89
0

Ланс – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Матч начнется 30 января в 21:45 по Киеву

ФК Ланс

В пятницу, 30 января, состоится поединок 20-го тура чемпионата Англии между «Лансом» и «Гавром». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Ланс

Текущий сезон проходит для команды вполне удовлетворительно. После 19 туров Лиги 1 на балансе «Ланса» есть 43 зачетных пункта, позволяющих ему находиться на 2-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера «ПСЖ» на данный момент составляет 2 балла.

В Кубке Франции коллектив дошел до 1/8 финала, где будет играть против «Труа».

Гавр

Довольно неплохие результаты демонстрирует и «Гавр». После 19-ти туров чемпионата Франции коллектив смог набрать 20 баллов, которые теперь позволяют ему находиться на 15-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже достаточно ощутимо – 6 очков.

В кубке страны «Гавр» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Амьена».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ланс». На балансе команды 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Гавр».

Интересные факты

  • Победная домашняя серия «Ланса» длится уже 9 матчей подряд.
  • «Гавр» в свою очередь победил лишь в 1/12 играх Премьер-лиги.
  • «Ланс» пропустил 16 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Хорошая форма «Ланса», а также фактор домашних стен наталкивают на мысль о его победе. Я поставлю на это с форой –1 (с коэффициентом 1,57 по версии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Ланс
30 января 2026 -
21:45
Гавр
Ланс с форой -1 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
