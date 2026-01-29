Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Димарко снял проклятие итальянских футболистов в ЛЧ, длившееся 4082 дня
Лига чемпионов
29 января 2026, 12:12 | Обновлено 29 января 2026, 12:14
332
0

Димарко снял проклятие итальянских футболистов в ЛЧ, длившееся 4082 дня

Гол итальянца со штрафного принес победу Интеру над Боруссией в Дортмунде

29 января 2026, 12:12 | Обновлено 29 января 2026, 12:14
332
0
Димарко снял проклятие итальянских футболистов в ЛЧ, длившееся 4082 дня
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Димарко

Федерико Димарко стал первым итальянским футболистом, начиная с 25 ноября 2014 года, забившим гол в Лиге чемпионов прямым ударом со штрафного.

Произошло это в матче 8 тура этапа лиги, в котором Интер на выезде победил дортмундскую Боруссию со счетом 2:0.

4082 дня прошло с того момента, когда последний раз итальянец забивал со штрафного в ЛЧ.

Тогда подобным голом отличился Франческо Тотти за Рому в ворота цска.

Теперь в активе Димарко 14 результативных действий за Интер в сезоне во всех турнирах: 6 голов и 8 ассистов.

По теме:
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
38 ударов по воротам. Ливерпуль показал второй результат в истории ЛЧ
Трубин забил гол с первого касания мяча на чужой половине поля в ЛЧ
статистика Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Интер Милан Боруссия Д - Интер Федерико Димарко
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Футбол | 29 января 2026, 10:36 7
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко

Виктор вновь остался свободным агентом

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 29 января 2026, 06:23 3
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф

Лондонский Арсенал набрал 24 очка из 24 возможных

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Футбол | 29.01.2026, 12:49
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
Буяльский на минималках. О Шапаренко и продлении контракта
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 01:57
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
29.01.2026, 00:13 67
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 50
Футбол
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем