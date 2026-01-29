Димарко снял проклятие итальянских футболистов в ЛЧ, длившееся 4082 дня

Федерико Димарко стал первым итальянским футболистом, начиная с 25 ноября 2014 года, забившим гол в Лиге чемпионов прямым ударом со штрафного.

Произошло это в матче 8 тура этапа лиги, в котором Интер на выезде победил дортмундскую Боруссию со счетом 2:0.

4082 дня прошло с того момента, когда последний раз итальянец забивал со штрафного в ЛЧ.

Тогда подобным голом отличился Франческо Тотти за Рому в ворота цска.

Теперь в активе Димарко 14 результативных действий за Интер в сезоне во всех турнирах: 6 голов и 8 ассистов.