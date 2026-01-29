Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Ливерпуля – о разгроме Карабаха, выходе в 1/8 ЛЧ и травме Фримпонга
Лига Чемпионов
Ливерпуль
28.01.2026 22:00 – FT 6 : 0
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 13:36 | Обновлено 29 января 2026, 13:39
221
0

Тренер Ливерпуля – о разгроме Карабаха, выходе в 1/8 ЛЧ и травме Фримпонга

Арне Слот оценил выступление своей команды в последнем туре группового этапа

29 января 2026, 13:36 | Обновлено 29 января 2026, 13:39
221
0
Тренер Ливерпуля – о разгроме Карабаха, выходе в 1/8 ЛЧ и травме Фримпонга
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги домашнего поединка против «Карабаха» в восьмом туре Лиги чемпионов, в котором его подопечные разгромили соперника (6:0) и вышли в 1/8 финала турнира.

«Именно к этому ты стремишься, начиная сезон в Лиге чемпионов, — финишировать в топ-8. Это, безусловно, помогает, поскольку ты пропускаешь один раунд, а на этом этапе иногда можно встретиться с очень сложным соперником, что подтверждают команды, которые вы только что упомянули. Поэтому мы рады, что напрямую выходим в 1/8 финала, особенно если учитывать, что всего два года назад мы выступали в Лиге Европы и вылетели в четвертьфинале от «Аталанты». Таким образом, уже два сезона подряд мы играем в 1/8 финала, и если в прошлом году нам хотелось большего, то в этом сезоне мы точно будем еще более голодными до успехов.

Мы с большим уважением относимся к команде, против которой сегодня играли, однако я ожидаю, что «Ньюкасл» будет более сильным соперником, чем «Карабах», хотя «Карабах» в этом сезоне показал, что является очень хорошей командой. В то же время мы практически ничего не позволили сопернику. Не было шести, семи или восьми минут, когда другая команда была лучше нас, а обычно именно в такие отрезки в наших матчах мы и пропускаем. Но сегодня мы позаботились о том, чтобы ни одной минуты соперник не имел преимущества, и это всегда помогает.

Считаю, что стандарты сыграли ключевую роль в нашей кампании в Лиге чемпионов и сегодня тоже, ведь пара голов была забита именно после стандартных положений. Это полностью меняет ход и ощущение игры. Я очень доволен нашим выступлением: мы действовали крайне остро в обеих штрафных, хотя после 2:0, думаю, у нас было несколько шансов забить третий мяч.

Мы почти не позволяли сопернику создавать моменты, и на 92-й минуте было видно, сколько усилий мы приложили, чтобы вернуться в оборону во время, возможно, их первой и единственной контратаки во втором тайме – Федерико Кьеза, наш «девятый номер», защищался в пределах вратарской площади. Я недавно говорил: если мы станем лучше в обеих штрафных, любой команде будет очень трудно играть против нас. Но показать это один раз недостаточно – мы должны демонстрировать это постоянно.

Травмы заставляют задуматься об арендах или трансферах? Мы как клуб всегда принимаем решения, которые, по крайней мере, на наш взгляд, являются разумными. Мы смотрим не только на краткосрочную перспективу, но и на долгосрочную – именно поэтому подписываем молодых игроков: очень талантливых, но таких, которые еще могут развиваться. И сейчас мы видим этот прогресс у нескольких футболистов. Все всегда зависит от того, есть ли доступные игроки, которые, по нашему мнению, могут нам помочь, можем ли мы себе их позволить и будет ли это полезно также в долгосрочной перспективе, учитывая, что наши травмированные игроки со временем вернутся.

Я уже говорил, что у нас нет состава, в котором четыре правых защитника, 12 полузащитников и три-четыре «девятки» – у нас так это не работает. Поэтому мы должны действовать разумно как в ближайшем будущем, так и с прицелом на перспективу. Сначала посмотрим, в каком состоянии Джереми Фримпонг. Возможно, он не сможет сыграть в субботу, но, возможно, будет готов через день-два. Сейчас мы переходим на график с одним матчем в неделю, что обычно означает меньше травм, но никогда нельзя быть уверенным.

Возвращение Гомеса и Джонса? Кертис болел, поэтому нам нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. У Джо могут быть проблемы с мышцами. Я надеюсь и ожидаю, что Конате будет в строю, но пока не могу этого гарантировать – мы очень рассчитываем, что он вернётся. С Джо ситуация сложнее.

Как оцениваю игру Эндо на позиции правого защитника? Позитивно, как мы и привыкли от Ваты. Ты даёшь ему задачу — и он выполняет её на максимуме. В этом матче он сыграл очень хорошо. Не хватает лишь количества подключений по флангу или качества игры один в один, как у Джереми Фримпонга. Но то, что он делает, – очень надежно, сосредоточенно и дисциплинированно. Преимущество заключалось в том, что мы фактически все время атаковали. Это помогает, когда на поле только атакующие игроки. Настоящим испытанием для нашей линии обороны, конечно, станет матч — если нам придется играть тем же составом – против «Ньюкасла» или «Манчестер Сити», которых я оцениваю немного выше «Карабаха». Но сегодня, безусловно, приятно играть с таким атакующим составом, когда ты владеешь мячом, забиваешь много голов и почти ничего не позволяешь сопернику.

Травма Фримпонга? Это мышечное повреждение, но я не знаю, сколько продлится восстановление. Это не травма колена, а мышцы обычно страдают из-за перегрузки. Не всегда, конечно, ведь он потянул мышцу в конкретном эпизоде, но такой риск существует. Именно поэтому я также снял с игры Уго и Флориана – это те игроки, которые не так привыкли к подобным нагрузкам», – сказал Арне.

По теме:
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Публично извинились. Чешский клуб вернет средства фанатам после позора в ЛЧ
Боруссия Д – Интер – 0:2. Шедевр Димарко. Видео голов и обзор
Арне Слот Ливерпуль Лига чемпионов пресс-конференция Карабах Агдам
Андрей Витренко Источник: ФК Ливерпуль
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии
Футбол | 29 января 2026, 12:19 1
Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии
Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии

Богдан Бегметюк поделился впечатлениями после игры на международном турнире в Турции

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 67
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Футбол | 29.01.2026, 10:36
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 01:57
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 9
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем