Тренер Ливерпуля – о разгроме Карабаха, выходе в 1/8 ЛЧ и травме Фримпонга

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги домашнего поединка против «Карабаха» в восьмом туре Лиги чемпионов, в котором его подопечные разгромили соперника (6:0) и вышли в 1/8 финала турнира.

«Именно к этому ты стремишься, начиная сезон в Лиге чемпионов, — финишировать в топ-8. Это, безусловно, помогает, поскольку ты пропускаешь один раунд, а на этом этапе иногда можно встретиться с очень сложным соперником, что подтверждают команды, которые вы только что упомянули. Поэтому мы рады, что напрямую выходим в 1/8 финала, особенно если учитывать, что всего два года назад мы выступали в Лиге Европы и вылетели в четвертьфинале от «Аталанты». Таким образом, уже два сезона подряд мы играем в 1/8 финала, и если в прошлом году нам хотелось большего, то в этом сезоне мы точно будем еще более голодными до успехов.

Мы с большим уважением относимся к команде, против которой сегодня играли, однако я ожидаю, что «Ньюкасл» будет более сильным соперником, чем «Карабах», хотя «Карабах» в этом сезоне показал, что является очень хорошей командой. В то же время мы практически ничего не позволили сопернику. Не было шести, семи или восьми минут, когда другая команда была лучше нас, а обычно именно в такие отрезки в наших матчах мы и пропускаем. Но сегодня мы позаботились о том, чтобы ни одной минуты соперник не имел преимущества, и это всегда помогает.

Считаю, что стандарты сыграли ключевую роль в нашей кампании в Лиге чемпионов и сегодня тоже, ведь пара голов была забита именно после стандартных положений. Это полностью меняет ход и ощущение игры. Я очень доволен нашим выступлением: мы действовали крайне остро в обеих штрафных, хотя после 2:0, думаю, у нас было несколько шансов забить третий мяч.

Мы почти не позволяли сопернику создавать моменты, и на 92-й минуте было видно, сколько усилий мы приложили, чтобы вернуться в оборону во время, возможно, их первой и единственной контратаки во втором тайме – Федерико Кьеза, наш «девятый номер», защищался в пределах вратарской площади. Я недавно говорил: если мы станем лучше в обеих штрафных, любой команде будет очень трудно играть против нас. Но показать это один раз недостаточно – мы должны демонстрировать это постоянно.

Травмы заставляют задуматься об арендах или трансферах? Мы как клуб всегда принимаем решения, которые, по крайней мере, на наш взгляд, являются разумными. Мы смотрим не только на краткосрочную перспективу, но и на долгосрочную – именно поэтому подписываем молодых игроков: очень талантливых, но таких, которые еще могут развиваться. И сейчас мы видим этот прогресс у нескольких футболистов. Все всегда зависит от того, есть ли доступные игроки, которые, по нашему мнению, могут нам помочь, можем ли мы себе их позволить и будет ли это полезно также в долгосрочной перспективе, учитывая, что наши травмированные игроки со временем вернутся.

Я уже говорил, что у нас нет состава, в котором четыре правых защитника, 12 полузащитников и три-четыре «девятки» – у нас так это не работает. Поэтому мы должны действовать разумно как в ближайшем будущем, так и с прицелом на перспективу. Сначала посмотрим, в каком состоянии Джереми Фримпонг. Возможно, он не сможет сыграть в субботу, но, возможно, будет готов через день-два. Сейчас мы переходим на график с одним матчем в неделю, что обычно означает меньше травм, но никогда нельзя быть уверенным.

Возвращение Гомеса и Джонса? Кертис болел, поэтому нам нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. У Джо могут быть проблемы с мышцами. Я надеюсь и ожидаю, что Конате будет в строю, но пока не могу этого гарантировать – мы очень рассчитываем, что он вернётся. С Джо ситуация сложнее.

Как оцениваю игру Эндо на позиции правого защитника? Позитивно, как мы и привыкли от Ваты. Ты даёшь ему задачу — и он выполняет её на максимуме. В этом матче он сыграл очень хорошо. Не хватает лишь количества подключений по флангу или качества игры один в один, как у Джереми Фримпонга. Но то, что он делает, – очень надежно, сосредоточенно и дисциплинированно. Преимущество заключалось в том, что мы фактически все время атаковали. Это помогает, когда на поле только атакующие игроки. Настоящим испытанием для нашей линии обороны, конечно, станет матч — если нам придется играть тем же составом – против «Ньюкасла» или «Манчестер Сити», которых я оцениваю немного выше «Карабаха». Но сегодня, безусловно, приятно играть с таким атакующим составом, когда ты владеешь мячом, забиваешь много голов и почти ничего не позволяешь сопернику.

Травма Фримпонга? Это мышечное повреждение, но я не знаю, сколько продлится восстановление. Это не травма колена, а мышцы обычно страдают из-за перегрузки. Не всегда, конечно, ведь он потянул мышцу в конкретном эпизоде, но такой риск существует. Именно поэтому я также снял с игры Уго и Флориана – это те игроки, которые не так привыкли к подобным нагрузкам», – сказал Арне.