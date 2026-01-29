В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики
Репортер УЕФА Карлос Машадо прокомментировал победу лиссабонской «Бенфики» над мадридским «Реалом» (4:2) в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором забитым мячом отличился украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин:
«Какой финал! «Бенфика» была на грани вылета из турнира, несмотря на свою смелую игру, но в последний момент штрафной удар создал предпосылки для невероятной развязки.
Жозе Моуринью, почувствовав новую необходимость, отправил вратаря Анатолия Трубина в чужую штрафную площадь, и тот встретил мяч со всей выдержкой и силой настоящего бомбардира. Это была историческая ночь в Лиссабоне».
