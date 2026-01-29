Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Лига чемпионов
29 января 2026, 01:57 |
474
0

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

29 января 2026, 01:57 |
474
0
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
УЕФА

Репортер УЕФА Карлос Машадо прокомментировал победу лиссабонской «Бенфики» над мадридским «Реалом» (4:2) в матче 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором забитым мячом отличился украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин:

«Какой финал! «Бенфика» была на грани вылета из турнира, несмотря на свою смелую игру, но в последний момент штрафной удар создал предпосылки для невероятной развязки.

Жозе Моуринью, почувствовав новую необходимость, отправил вратаря Анатолия Трубина в чужую штрафную площадь, и тот встретил мяч со всей выдержкой и силой настоящего бомбардира. Это была историческая ночь в Лиссабоне».

По теме:
Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
«Я это видел». Флик отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Бенфика Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал УЕФА
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ
Футбол | 29 января 2026, 01:04 0
Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ
Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ

Тренер «Наполи» отдал должное одному футболисту

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 00:13 12
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»
Футбол | 28.01.2026, 19:10
Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»
Эксперт: «Динамо на сборах – ноль новичков, тренер и два помощника. Все»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Футбол | 29.01.2026, 00:05
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 116
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
28.01.2026, 09:54 18
Футбол
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем