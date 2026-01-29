ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала

В соцсети X завирусилось видео с реакцией фанов «Барселоны» на гол Анатолия Трубина в ворота «Реала».

На стриме журналиста Жерара Ромеро собралось множество фанов «Барсы», которые наблюдали за последним игровым днем группового этапа Лиги чемпионов в одном из местных кафе.

После гола Трубина все фанаты буквально встали со своих мест, и были не шокированы, но и рады происходящему.

Теперь Анатолий Трубин стал легендой и для фанов «Барселоны».