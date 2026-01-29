ВИДЕО. Фанаты Барселоны эпично отмечали гол Трубина в ворота Реала
Заядлые соперники мадридцев были шокированы голом Анатолия Трубина
В соцсети X завирусилось видео с реакцией фанов «Барселоны» на гол Анатолия Трубина в ворота «Реала».
На стриме журналиста Жерара Ромеро собралось множество фанов «Барсы», которые наблюдали за последним игровым днем группового этапа Лиги чемпионов в одном из местных кафе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
После гола Трубина все фанаты буквально встали со своих мест, и были не шокированы, но и рады происходящему.
Теперь Анатолий Трубин стал легендой и для фанов «Барселоны».
🎥 | Gerard Romero and his team reacting to Anatoliy Trubin's last-minute header against Real Madrid. 😂 pic.twitter.com/fXjzQzF8TC— BarçaTimes (@BarcaTimes) January 28, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке
Матч завершился со счетом 1:2