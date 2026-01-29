ВИДЕО. Реакция Жоау Феликса на гол Трубина в ворота Реала

В соцсети X завирусилось видео реакции экс-футболиста «Бенфики» Жоау Феликса на гол Анатолия Трубина в ворота «Реала».

Игрок, который нынче выступает за «Аль-Наср», смотрел матч в компании своих друзей.

Когда Трубин забил гол в ворота Тибо Куртуа, Жоау был в полном восторге от увиденного – он был очень эмоциональным.

Этот момент наглядно показал, как даже бывшие игроки «Бенфики» продолжают жить эмоциями клуба, а Трубин стал персональным героем для Феликса.