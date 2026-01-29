ВИДЕО. Реакция Жоау Феликса на гол Трубина в ворота Реала
Экс-игрок Бенфики не скрывал восторга
В соцсети X завирусилось видео реакции экс-футболиста «Бенфики» Жоау Феликса на гол Анатолия Трубина в ворота «Реала».
Игрок, который нынче выступает за «Аль-Наср», смотрел матч в компании своих друзей.
Когда Трубин забил гол в ворота Тибо Куртуа, Жоау был в полном восторге от увиденного – он был очень эмоциональным.
Этот момент наглядно показал, как даже бывшие игроки «Бенфики» продолжают жить эмоциями клуба, а Трубин стал персональным героем для Феликса.
Joao Felix’s reaction to Trubin’s goal against Real Madrid. pic.twitter.com/c1grtApLXy— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) January 28, 2026
