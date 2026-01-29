Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реакция Жоау Феликса на гол Трубина в ворота Реала
29 января 2026, 04:21
ВИДЕО. Реакция Жоау Феликса на гол Трубина в ворота Реала

Экс-игрок Бенфики не скрывал восторга

Жоау Феликс

В соцсети X завирусилось видео реакции экс-футболиста «Бенфики» Жоау Феликса на гол Анатолия Трубина в ворота «Реала».

Игрок, который нынче выступает за «Аль-Наср», смотрел матч в компании своих друзей.

Когда Трубин забил гол в ворота Тибо Куртуа, Жоау был в полном восторге от увиденного – он был очень эмоциональным.

Этот момент наглядно показал, как даже бывшие игроки «Бенфики» продолжают жить эмоциями клуба, а Трубин стал персональным героем для Феликса.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
