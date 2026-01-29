Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вальверде жестко оценил игру Реала после матча с Бенфикой
Лига чемпионов
29 января 2026, 05:37 | Обновлено 29 января 2026, 05:38
Вальверде жестко оценил игру Реала после матча с Бенфикой

Капитан Реала призвал команду к самокритике после поражения

Вальверде жестко оценил игру Реала после матча с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Реала» Федерико Вальверде поделился мыслями после неудачи в матче против «Бенфики» (2:4) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Бенфика» – это серьезный оппонент с подбором отличных игроков. Мы осознавали, что поединок будет непростым. У соперника до этого была неудачная серия, поэтому мы понимали исключительную важность этой встречи для обеих сторон.

Наша игра была убедительной до того момента, пока мы не забили первый мяч. После этого команда позволила себе расслабиться. Лиссабонцы действовали очень качественно, надежно оборонялись, а их атакующие выпады таили в себе немало угроз.

Нам необходимо проявить самокритичность и взять на себя ответственность за произошедшее на поле. Не стоит искать виноватых на стороне. Именно мы, футболисты, обязаны играть и доказывать свою состоятельность в деле.

Мы не выполнили поставленные задачи. Нам следует продолжать работу и становиться лучше», – резюмировал Федерико Вальверде.

Реал Мадрид Федерико Вальверде Бенфика Лига чемпионов
Михаил Олексиенко
