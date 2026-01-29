Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик признал проблемы Барселоны даже после уверенной победы в матче ЛЧ
Лига чемпионов
29 января 2026, 04:41 | Обновлено 29 января 2026, 04:43
Флик признал проблемы Барселоны даже после уверенной победы в матче ЛЧ

Тренер прокоментував успіх каталонців у матчі проти Копенгагена

Флик признал проблемы Барселоны даже после уверенной победы в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал успех в матче против «Копенгагена» в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (4:1). По результатам этой стадии каталонцы расположились на 5-й строчке, обеспечив себе прямое попадание в 1/8 финала.

«Я не следил за результатами параллельных встреч, полностью сосредоточившись на действиях своих подопечных. Мы завершили этап пятыми.

Поединок выдался непростым, в первой половине соперник выглядел достойно. Стартовый отрезок матча меня разочаровал, однако после перерыва качество нашей игры улучшилось. Нам все еще есть над чем работать.

Я предупреждал команду: если бы нам пришлось участвовать в двух дополнительных матчах, виноваты в этом были бы только мы сами. Посмотрите на первую восьмерку – там находятся сразу пять представителей Премьер-лиги. Это подчеркивает высочайший уровень данного чемпионата. Мы удовлетворены итогом», – отметил тренер.

О доминировании клубов АПЛ в топ-8 «Премьер-лига является сильнейшим чемпионатом планеты. Обладая огромными финансовыми ресурсами, они могут позволить себе приобретать множество игроков, однако каждый участник Лиги чемпионов обладает высоким качеством игры».

Об атмосфере на стадионе «Вся моя концентрация была направлена на поле, но я чувствовал отличный контакт с трибунами. Болельщики обеспечили нам мощную поддержку и зарядили позитивом – именно это было необходимо команде».

О сильных оппонентах за пределами первой восьмерки «Это Лига чемпионов. Текущая ситуация наглядно демонстрирует особенности нового формата турнира. Честно говоря, положение других клубов меня не заботит», – подытожил Флик.

Ханс-Дитер Флик Барселона Лига чемпионов Копенгаген
Михаил Олексиенко Источник: Marca
