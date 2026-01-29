Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арбелоа объяснил красные карточки игроков Реала: дело не в судействе
Лига чемпионов
29 января 2026, 05:53 |
Арбелоа объяснил красные карточки игроков Реала: дело не в судействе

Тренер мадридцев взял вину на себя после поражения

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал удаления своих подопечных в завершающей стадии матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против «Бенфики» (2:4).

Напомним, что на 90+2-й минуте второе предупреждение получил защитник мадридцев Рауль Асенсио, а спустя пять минут поле покинул бразильский нападающий Родриго Гоес, также заработавший вторую желтую карточку.

«Удаления в финале встречи? Я разочарован. Все дело в утрате эмоционального контроля, ни в чем ином. Принимая во внимание качество игры команды, я не стану давать оценку судейству. Всю ответственность за итоговый результат я возлагаю на себя», – цитирует слова Арбелоа издание AS.

Стоит добавить, что успех с разницей в два мяча позволил лиссабонскому клубу пробиться в стыковой раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В свою очередь «Реал» из-за этого поражения выбыл из первой восьмерки и лишился возможности прямого выхода в 1/8 финала турнира. Примечательно, что четвертый гол в ворота мадридцев отправил украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин.

