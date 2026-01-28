Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 20:36
1833
0

Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб

Сирота сменит клуб в Турции

28 января 2026, 20:36
1833
0
Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб
ФК Динамо. Александр Сирота

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота сменил клуб в чемпионате Турции. Как сообщает турецкое издание kocaeligazetesi.com, украинский футболист досрочно прекратил выступления за «Коджаэлиспор», где играл на правах аренды.

Отмечается, что новым клубом Сироты станет «Амедспор», который выступает во втором по силе дивизионе турецкого футбола. Переход состоялся на правах аренды – до лета.

Напомним, «Коджаэлиспор» арендовал защитника у «Динамо» с расчетом на полный сезон, однако украинец не сумел закрепиться в основном составе команды.

Динамо Киев чемпионат Турции по футболу Амедспор Александр Сирота Коджаэлиспор
Дмитрий Олийченко Источник: Kocaeli Gazetesi
