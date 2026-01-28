Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб

Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота сменил клуб в чемпионате Турции. Как сообщает турецкое издание kocaeligazetesi.com, украинский футболист досрочно прекратил выступления за «Коджаэлиспор», где играл на правах аренды.

Отмечается, что новым клубом Сироты станет «Амедспор», который выступает во втором по силе дивизионе турецкого футбола. Переход состоялся на правах аренды – до лета.

Напомним, «Коджаэлиспор» арендовал защитника у «Динамо» с расчетом на полный сезон, однако украинец не сумел закрепиться в основном составе команды.