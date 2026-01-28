Украина. Премьер лига28 января 2026, 20:36 |
1833
0
Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, решился сменить клуб
Сирота сменит клуб в Турции
28 января 2026, 20:36 |
1833
0
Защитник киевского «Динамо» Александр Сирота сменил клуб в чемпионате Турции. Как сообщает турецкое издание kocaeligazetesi.com, украинский футболист досрочно прекратил выступления за «Коджаэлиспор», где играл на правах аренды.
Отмечается, что новым клубом Сироты станет «Амедспор», который выступает во втором по силе дивизионе турецкого футбола. Переход состоялся на правах аренды – до лета.
Напомним, «Коджаэлиспор» арендовал защитника у «Динамо» с расчетом на полный сезон, однако украинец не сумел закрепиться в основном составе команды.
Читайте также:ВИДЕО. Защитник Динамо отличился автоголом за границей
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 января 2026, 08:45 3
Топалов будет играть в «Актобе», куда перешел Ордец
Футбол | 28 января 2026, 01:55 11
Клуб пока сомневается
Теннис | 28.01.2026, 09:10
Футбол | 28.01.2026, 18:28
Футбол | 28.01.2026, 18:41
Комментарии 0
Популярные новости
26.01.2026, 23:40 2
28.01.2026, 09:22 17
28.01.2026, 09:01 2
27.01.2026, 08:29 67
27.01.2026, 14:22 4
28.01.2026, 00:01
27.01.2026, 08:12 6
27.01.2026, 07:40 15