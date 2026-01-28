ВИДЕО. Дембеле не реализовал пенальти, но Витинья вывел ПСЖ вперед

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 января 2026, 22:17 | Обновлено 28 января 2026, 22:30
Удар французского вингера с 11-метровой отметки отбил вратарь «сорок» Ник Поуп

Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Французский ПСЖ и английский «Ньюкасл» встретились в среду, 28 января, в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Местом проведения поединка стал парижский стадион «Parc des Princes» в Париже. Свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

На 3-й минуте вингер французского клуба Усман Дембеле не сумел реализовать пенальти – удар 28-летнего футболиста отбил вратарь «сорок» Ник Поуп.

Ситуацию исправил Витинья, который через пять минут все-таки вывел ПСЖ вперед. Испанский полузащитник получил пас от Хвичи Кварацхелии и изящным ударом попал в правый угол ворот.

ВИДЕО. Дембеле не реализовал пенальти, но Витинья забил через пять минут

футбол Лига чемпионов
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
