ВИДЕО. Дембеле не реализовал пенальти, но Витинья вывел ПСЖ вперед
Удар французского вингера с 11-метровой отметки отбил вратарь «сорок» Ник Поуп
Французский ПСЖ и английский «Ньюкасл» встретились в среду, 28 января, в матче восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Местом проведения поединка стал парижский стадион «Parc des Princes» в Париже. Свисток главного арбитра Славко Винчича прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 3-й минуте вингер французского клуба Усман Дембеле не сумел реализовать пенальти – удар 28-летнего футболиста отбил вратарь «сорок» Ник Поуп.
Ситуацию исправил Витинья, который через пять минут все-таки вывел ПСЖ вперед. Испанский полузащитник получил пас от Хвичи Кварацхелии и изящным ударом попал в правый угол ворот.
ВИДЕО. Дембеле не реализовал пенальти, но Витинья забил через пять минут
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб пока сомневается
Соперником будет Махмудов