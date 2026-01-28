Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
28 января 2026, 10:46
Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов 28 января в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

28 января состоится матч 8-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами Барселона (Испания) и Копенгаген (Дания).

Поединок пройдет на стадионе Камп Ноу. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Барселона Копенгаген Лига чемпионов смотреть онлайн
