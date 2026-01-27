Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Australian Open
27 января 2026, 12:36 | Обновлено 27 января 2026, 14:45
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин

Элина поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко

Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

27 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/4 финала в верхней части турнирной сетки женского одиночного разряда и была определена первая полуфинальная пара.

Украинка Элина Свитолина разгромила американку Коко Гауфф, а «нейтральная» первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у представительницы США Ивы Йович.

Свитолина проведет четвертый полуфинал на турнирах Grand Slam и первый на Australian Open. Элина поборется за дебютный финал на мейджорах.

Для Соболенко это будет 14-й полуфинал GS в карьере и четвертый подряд в Мельбурне. В 2023 и 2024 годах Арина выиграла трофей Aus Open, а в 2025 уступила в финале Мэдисон Киз.

Свитолина и Соболенко ранее играли друг с другом шесть раз. Счет 5:1 в пользу «нейтралки».

Элина проведет полуфинал AO-2026 против Соболенко 29 января. Время старта игры будет определено позже.

Australian Open 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Ива Йович [29] – 6:3, 6:0
Коко Гауфф [3] – Элина Свитолина [12] – 1:6, 2:6

Инфографика

Даниил Агарков
