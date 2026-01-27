Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Всеволод ЧАЛЫЙ: «Для многих динамовцев матч Юношеский лиги станет опытом»
Молодежные турниры
27 января 2026, 15:53 | Обновлено 27 января 2026, 15:55
Форвард Динамо U-19 рассказал о подготовке к игре с Атлетико Мадрид U-19

ФК Динамо. Всеволод Чалый

Нападающий юношеской команды «Динамо» Всеволод Чалый рассказал о подготовке «бело-синих» к поединку Юношеской лиги УЕФА против мадридского «Атлетико» и второй части сезона.

– Команда на сборах тренируется, также было сыграно несколько товарищеских поединков с разными счетами. Расскажи, в каком эмоциональном, психологическом, физическом состоянии сейчас команда?

– Команда находится в довольно хорошем состоянии. Сегодня была продуктивная тренировка. Много бегали, также работали с мячом. Уже было также несколько матчей, победили в последней игре – 3:0. Довольно неплохой показатель, будем дальше прогрессировать.

– Играет ли результат в первых контрольных матчах года какую-то роль? Или главное – наработать то, что отрабатывается именно на тренировках?

– Я считаю, что результат не играет никакой роли, поскольку для того и контрольные матчи, чтобы мы прогрессировали, делали выводы на своих ошибках и учились.

– Я так понимаю, сейчас подготовка идет конкретно к матчу с «Атлетико». В двух словах расскажи, что сейчас происходит в тренировочном процессе?

– Сейчас главная цель – это матч Юношеской лиги УЕФА. Для многих этот поединок 1/16 финала станет новым опытом. Будем стараться показать себя как можно лучше и достойно представить Украину.

– Андрей Ярмоленко пришел на тренировку. Присутствие легенд клуба является дополнительной мотивацией работать и достичь таких же высот, как он?

– Да, это является большой мотивацией для нас, чтобы прогрессировать на тренировках и показать себя. Также за нами следят главный тренер первой команды. Мы также можем себя зарекомендовать и, возможно, когда-нибудь там будем.

Динамо Киев Атлетико Мадрид учебно-тренировочные сборы Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Атлетико Мадрид U-19
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
