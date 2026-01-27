«Нравится этот игрок». Ребров – о претенденте на вызов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировочные сборы житомирского «Полесья», а также прокомментировал игру форварда Игоря Краснопира:

– Кто на вас произвел впечатление, кроме того, кто уже и так вызывается в сборную? Кроме Гуцуляка кто-нибудь поразил?

– Ну мы не только Гуцуляка вызывали, здесь достаточно кандидатов, которых мы просматриваем. Очень важно, чтобы все показывали хорошую форму. Если ты будешь показывать стабильную игру, то у тебя есть шанс попасть в сборную.

– Переход Краснопира в «Полесье» – это большой плюс для него с надеждой на сборную?

– Я не знаю. Я не знаю, какие у него были отношения в «Карпатах», но он и там хорошо играл. Я смотрел, мне нравится этот игрок. Очень интенсивно работает, я ему только пожелаю закрепиться в «Полесье», ведь здесь гораздо больше конкуренции, – сообщил Ребров.

Краснопир присоединился к житомирской команде 12 января, покинув львовские «Карпаты» за 1,2 миллиона евро (по данным Transfermarkt).

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. В активе форварда – 16 игр в составе сборной Украины U-21 и три забитых мяча.