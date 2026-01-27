ВИДЕО. Коко Гауфф очень эмоционально отреагировала на разгром от Свитолиной
Американка сокрушила свою ракетку
27 января 2026 года, во вторник, состоялся четвертьфинальный матч Australian Open 2026 между украинкой Элиной Свитолиной (WTA 12) и американкой Коко Гауфф (WTA 3).
Элина одержала уверенную победу в двух сетах – 6:1, 6:2.
После поединка журналисты сумели снять реакцию Коко на сокрушительное поражение. 21-летняя американка не сумела сдержать свой гнев и разбила свою ракетку за пределами корта.
Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P— TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026
