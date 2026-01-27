Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Коко Гауфф очень эмоционально отреагировала на разгром от Свитолиной
Australian Open
27 января 2026, 11:25 | Обновлено 27 января 2026, 11:52
2812
9

Американка сокрушила свою ракетку

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

27 января 2026 года, во вторник, состоялся четвертьфинальный матч Australian Open 2026 между украинкой Элиной Свитолиной (WTA 12) и американкой Коко Гауфф (WTA 3).

Элина одержала уверенную победу в двух сетах – 6:1, 6:2.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

После поединка журналисты сумели снять реакцию Коко на сокрушительное поражение. 21-летняя американка не сумела сдержать свой гнев и разбила свою ракетку за пределами корта.

СВИТОЛИНА: «Я всегда мечтала вернуться в топ-10 после декретного отпуска»
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Разгром в четвертьфинале Aus Open. Видеообзор
ФОТО. Свитолина написала «Украина, для тебя» после победы над Гауфф
видео Элина Свитолина Коко Гауфф Australian Open 2026 эмоции
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Deich
Ось би так по иб**щу как.цапам!
Ответить
+4
Falko
Роздваують сенсацію на порожньому місці. Уважна Коко просто таргана на підлозі помітила.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
andr62
Шкода. Хай ще потренуєтся. Потім.  На сабаленці.
Ответить
+3
introvert
Тут тригернув не сам факт поразки, а те, наскільки безпомічною вона себе почувала. Але за те, що не винесла цю реакцію на публіку - Коко респект. Ми б це і не побачили, якби не оператор-вуаєрист.  Одразу видно, чим вихована людина відрізняється від безпрапорних хабалок.
Ответить
+1
NM16071
Буває
Ответить
+1
Muskrat2
Для заспокоєння нервів треба завести собачку, або Гогу.
Ответить
0
dimando560
Еліна знищила третю ракетку, яка в свою чергу теж знищила ракетку  
Ответить
0
aleks8-48
Поганому тацюристу,як відомо,крашанки заважають,а поганій тенісітці,як виявилось, ракетка. 
Ответить
-3
