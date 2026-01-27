27 января 2026 года, во вторник, состоялся четвертьфинальный матч Australian Open 2026 между украинкой Элиной Свитолиной (WTA 12) и американкой Коко Гауфф (WTA 3).

Элина одержала уверенную победу в двух сетах – 6:1, 6:2.

После поединка журналисты сумели снять реакцию Коко на сокрушительное поражение. 21-летняя американка не сумела сдержать свой гнев и разбила свою ракетку за пределами корта.

ВИДЕО. Коко Гауфф очень эмоционально отреагировала на разгром от Свитолиной