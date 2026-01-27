Олег ГЕРАСИМЮК: «Результат неутешителен»

Ассистент главного тренера ровенского «Вереса» Олег Герасимюк прокомментировал поражение в товарищеском матче против косовского «Дукаджини» (0:1):

«Хороший спарринг, хороший соперник. Единственное – результат неутешительный. Но это не главное на сборах. Поэтому, в целом, собрали много информации, чтобы работать дальше.

Нам такие спарринги необходимы, потому что они дают информацию. Мы лучше понимаем, в каком состоянии будем начинать чемпионат.

Что касается физической готовности игроков – команда сыграла два матча за два дня. Это очень непросто. Потому что кроме матчей накопилась общая усталость. Это чувствовалось, особенно в первом тайме сегодня. Но мы понимали, что такое возможно.

Впереди у нас два выходных. А дальше приступаем к следующему этапу сборов. Опять же, будем играть контрольные матчи и уже будем более целенаправленно готовиться к поединку чемпионата с «Полтавой».