Президент Барселоны считает, что ПСЖ ограбил каталонский клуб

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер Ханс-Дитер Флик остались разгневаны неожиданным уходом талантливого полузащитника Дро Фернандеса.

Футболист сборной Испании U-21 договорился о продлении контракта с каталонским клубом, но неожиданно передумал и присоединился к французскому ПСЖ. Парижский клуб заплатил шесть миллионов евро, активировав клаусулу.

«Уход Фернандеса стал для меня неожиданностью. У нас была договоренность, что он продлит контракт в 18 лет, но затем его агент сообщил, что в итоге игрок изменил решение.

Это была неприятная ситуация. Мы сделаем все, чтобы эта история завершилась максимально выгодно Барселоне», – сообщил Лапорта.

Каталонский клуб считает, что их ограбили, так как трансфер Дро в будущем мог принести чемпионам Ла Лиги огромные деньги.

Главный тренер «Барселоны» Флик также воспринял ситуацию остро. Немец прибегнул к жестким санкциям: он полностью запретил Фернандесу участвовать в тренировках, даже с молодежным составом. Дро было запрещено получать помощь или консультации от работников клуба.

В нынешнем сезоне Дро провел четыре матча в чемпионате и один раз сыграл в Лиге чемпионов, отдав результативную передачу. Трансферная стоимость полузащитника составляет десять миллионов евро.

В активе Фернандеса три игры в составе сборной Испании U-18.