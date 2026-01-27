Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Не вижу смысла в таких кардинальных мерах»

Еще в 2024 году появилась информация, что бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо может стать футболистом сборной Украины. Тогда косвенно это подтвердил и сам игрок. И вот буквально на днях эта новость обрела новые очертания. Более того, есть вероятность того, что Педриньо могут натурализовать к предстоящим мартовским матчам «сине-желтых».

Свое мнение по этому поводу эксклюзивно для сайта Sport.ua высказал авторитетній наставник Виталий Кварцяный.

– В сборной Украины сейчас достаточно квалифицированных футболистов в средней линии, чтобы идти на такие кардинальные меры, как натурализация Педриньо, – сказал Кварцяный. – «Шахтер» сейчас даже не на первом месте в чемпионате.

Не думаю, что этот бразилец сейчас превосходит того же Цыганкова, Зубкова, Гуцуляка или Малиновского. А при равных качествах предпочтение нужно отдавать отечественному футболисту. Да, у нас были случаи натурализации бразильцев. Но чем таким, к примеру, запомнился Марлос. Он что, забил 50 мячей за сборную или был на голову сильнее украинцев? Нет. Другое дело Девич, который на клубном уровне много забивал, и в сборной его можно было использовать на нескольких позициях.

В «Шахтере» был Кевин, вот это для меня серьезный исполнитель. Педриньо неплохой футболист, но я не вижу в нем приоритета перед украинскими игроками. Поэтому делать из этого какое-то событие, я не стал бы.

Напомним, что 26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матча плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Триумфатор этого противостояние в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть турнира встретится с победителем матча Польша – Албания.