  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Не вижу смысла в таких кардинальных мерах»
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 10:30 |
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Не вижу смысла в таких кардинальных мерах»

Эпатажный тренер высказался о натурализации бразильского полузащитника «Шахтера» Педриньо

27 января 2026, 10:30 |
Шахтер. Педриньо

Еще в 2024 году появилась информация, что бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо может стать футболистом сборной Украины. Тогда косвенно это подтвердил и сам игрок. И вот буквально на днях эта новость обрела новые очертания. Более того, есть вероятность того, что Педриньо могут натурализовать к предстоящим мартовским матчам «сине-желтых».

Свое мнение по этому поводу эксклюзивно для сайта Sport.ua высказал авторитетній наставник Виталий Кварцяный.

– В сборной Украины сейчас достаточно квалифицированных футболистов в средней линии, чтобы идти на такие кардинальные меры, как натурализация Педриньо, – сказал Кварцяный. – «Шахтер» сейчас даже не на первом месте в чемпионате.

Не думаю, что этот бразилец сейчас превосходит того же Цыганкова, Зубкова, Гуцуляка или Малиновского. А при равных качествах предпочтение нужно отдавать отечественному футболисту. Да, у нас были случаи натурализации бразильцев. Но чем таким, к примеру, запомнился Марлос. Он что, забил 50 мячей за сборную или был на голову сильнее украинцев? Нет. Другое дело Девич, который на клубном уровне много забивал, и в сборной его можно было использовать на нескольких позициях.

В «Шахтере» был Кевин, вот это для меня серьезный исполнитель. Педриньо неплохой футболист, но я не вижу в нем приоритета перед украинскими игроками. Поэтому делать из этого какое-то событие, я не стал бы.

Напомним, что 26 марта сборная Украины сыграет полуфинальный матча плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Триумфатор этого противостояние в финале, 31 марта за право выхода в финальную часть турнира встретится с победителем матча Польша – Албания.

Виталий Кварцяный ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу Виктор Цыганков Алексей Гуцуляк Руслан Малиновский Александр Зубков Марлос Марко Девич Шахтер Донецк
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
