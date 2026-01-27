«Аякс не хочет». В Нидерландах объяснили проблемы с трансфером Зинченко
Майк Вервей поделился подробностями перехода украинца
Нидерландский журналист Майк Вервей прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского защитника Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».
«Зинченко и «Арсенал» должны расторгнуть контракт, и между ними все еще есть что-то, что еще не решено. Ожидается, что все уладится, но это не мешает «Аяксу» изучать другие варианты. Они не хотят столкнуться с тем фактом, что не получат Зинченко и не смогут привезти другого защитника», - сказал Вервей в подкасте Kick-Off.
Первую половину текущего сезона Зинченко провел в аренде в «Ноттингем Форест», который намерен избавиться от украинца в зимнее трансферное окно. Также в расставании с Александром заинтересован лондонский «Арсенал», который связан с ним контрактом до следующего лета.
Ранее в Нидерландах рассказали о проблемах с трансфером Зинченко.
