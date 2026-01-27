Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 11:14
Артем не верит в успех «Динамо» в нынешнем сезоне УПЛ

УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий спрогнозировал тройку призеров нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Каков ваш прогноз по поводу финальной тройки? А кто в этом сезоне покинет УПЛ?

– Финальная тройка… Я не скажу точно, кто займет какие места, но однозначно это команды, которые расположены в верхней части турнирной таблицы – ЛНЗ, Шахтер, Полесье. То есть это основные кандидаты, ну и Динамо должно все-таки доказать, что они – Динамо. Действительно, столько очков потерять в первом круге – это для такого коллектива, как киевляне, слишком много. Поэтому ребята должны проснуться и показать свой уровень.

Хотелось увидеть весной совсем другие Карпаты, потому что я не привык видеть их такими, скажем откровенно. Отставка главного тренера – это закономерный результат, который Лупашко уволили. Что покажет испанский тренер – посмотрим. Можно много говорить о перспективах, но главное для тренера – это результат. Будем следить и, возможно, Карпаты проснутся с ним. Конечно, за медали побороться будет непросто, но... Я думаю, что второй круг для Карпат – это уже подготовка к следующему сезону, – сказал Федецкий.

Черкасский ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу УПЛ в нынешнем сезоне, имея в своем активе 35 зачетных пунктов. Подопечные Виталия Пономарева опережают донецкий Шахтер по дополнительным показателям. Третье место турнирной таблицы занимает Полесье с 30 баллами в активе.

Артем Федецкий ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Xvalenok03
Нічого нікому динама не повинно. А тім більш щось доказувати.
