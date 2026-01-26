Аматорский клуб со Львовской области може получить профессиональный статус

Андрей Гурский, главный тренер ФК «Николаев», выступающий в Премьер-лиге Львовской области и чемпионате Украины среди аматоров, рассказал об амбициях команды в следующем сезоне:

– Есть ли у клуба вхождение в аттестацию во Вторую лигу?

– Ну да, конечно. Наши руководители побывали в Доме футбола. Если не ошибаюсь, в конце года или в начале этого года они ездили в Киев, где получили пожелания и определенные указания от федерации с нашей стороны.

Все это делается для того, чтобы – и юридически, и технически – футбольный клуб «Николаев» имел возможность уже в следующем году участвовать в играх Второй лиги. Однако есть и другие моменты, ведь это уже совсем другой процесс, над которым мы тоже работаем.

Скажем так, сейчас Львовская область летом переходит на новый формат – осень-весна. Если раньше чемпионат реально проходил с весны по осень, то теперь наоборот.

И этот короткий чемпионат будет для нас не менее важным – и для формирования команды в будущем, и для подготовки к возможному переходу в профессиональный статус, и, конечно, для создания боеспособного коллектива, способного выполнять задачи и давать результат.

А результат – это самое главное в футболе. Как для меня, так и для нашего тренерского штаба и всех, кто работает и вкладывает средства в футбольный клуб «Николаев», – рассказал Гурский.

Сейчас команда со Львовской области занимает третью позицию в турнирной таблице группы 1 чемпионата Украины среди аматоров, отставая от лидера на четыре балла.