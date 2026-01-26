Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аматорский клуб со Львовской области може получить профессиональный статус
Украина. Вторая лига
26 января 2026, 12:17 |
758
0

Аматорский клуб со Львовской области може получить профессиональный статус

Андрей Гурский, главный тренер ФК «Николаев», рассказал об амбициях команды

26 января 2026, 12:17 |
758
0
Аматорский клуб со Львовской области може получить профессиональный статус
ФК Николаев. Андрей Гурский

Андрей Гурский, главный тренер ФК «Николаев», выступающий в Премьер-лиге Львовской области и чемпионате Украины среди аматоров, рассказал об амбициях команды в следующем сезоне:

Есть ли у клуба вхождение в аттестацию во Вторую лигу?

– Ну да, конечно. Наши руководители побывали в Доме футбола. Если не ошибаюсь, в конце года или в начале этого года они ездили в Киев, где получили пожелания и определенные указания от федерации с нашей стороны.

Все это делается для того, чтобы – и юридически, и технически – футбольный клуб «Николаев» имел возможность уже в следующем году участвовать в играх Второй лиги. Однако есть и другие моменты, ведь это уже совсем другой процесс, над которым мы тоже работаем.

Скажем так, сейчас Львовская область летом переходит на новый формат – осень-весна. Если раньше чемпионат реально проходил с весны по осень, то теперь наоборот.

И этот короткий чемпионат будет для нас не менее важным – и для формирования команды в будущем, и для подготовки к возможному переходу в профессиональный статус, и, конечно, для создания боеспособного коллектива, способного выполнять задачи и давать результат.

А результат – это самое главное в футболе. Как для меня, так и для нашего тренерского штаба и всех, кто работает и вкладывает средства в футбольный клуб «Николаев», – рассказал Гурский.

Сейчас команда со Львовской области занимает третью позицию в турнирной таблице группы 1 чемпионата Украины среди аматоров, отставая от лидера на четыре балла.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Плюс один для Григорчука. Черноморец подписал форварда
Александр Усик присоединился к Полесью на тренировочных сборах в Испании
ФОТО. Александр Усик присоединился к Полесью на сборах в Испании
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Николаев (Львовская обл) Андрей Гурский чемпионат Украины по футболу среди аматоров
Николай Тытюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо прокомментировал разгромную победу Бенфики и заговорил о Судакове
Футбол | 26 января 2026, 11:11 0
Моуриньо прокомментировал разгромную победу Бенфики и заговорил о Судакове
Моуриньо прокомментировал разгромную победу Бенфики и заговорил о Судакове

Лиссабонский клуб разгромил ФК «Эштрела Амадора» в матче 19-го тура чемпионата Португалии

АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
Другие виды | 25 января 2026, 15:16 1
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»
АОНИШИКИ: «Не мог поверить, что этот день наступит так быстро»

Первое интервью украинского сумотори после победы на Hatsu Basho

ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
Теннис | 26.01.2026, 08:47
ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
ФОТО. Серена Уильямс может вернуться в большой теннис в 44 года
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Теннис | 25.01.2026, 13:35
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Футзал | 25.01.2026, 18:49
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 28
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 99
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем