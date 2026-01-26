Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Подготовка ко второй части сезона продолжается. Верес сыграет с Дукаджини
Товарищеские матчи
Верес
26.01.2026 14:30 - : -
Дукаджини
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 14:08 | Обновлено 26 января 2026, 14:25
47
0

Подготовка ко второй части сезона продолжается. Верес сыграет с Дукаджини

Матч «Верес» – «Дукаджини» состоится 26 января в 14:30

НК Верес

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 26 января, подопечные Олега Шандрука проведут контрольный матч с клубом «Дукаджини».

Соперник «Вереса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Косово. В турнирной таблице команда идет на третьем месте, набрав в 18 матчах 29 очков (8 побед, 5 ничьих и 5 поражений).

«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел три контрольных матча. Команда Олега Шандрука сыграла вничью с польской «Краковией», со счетом 3:4 уступила чешскому «Богемиансу 1905» и обыграла ФК «Азия» из Кыргызстана 2:0.

Товарищеский матч. Турция. 26 января, 14:30

«Верес» (Украина) – «Дукаджини» (Косово)

