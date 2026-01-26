Подготовка ко второй части сезона продолжается. Верес сыграет с Дукаджини

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 26 января, подопечные Олега Шандрука проведут контрольный матч с клубом «Дукаджини».

Соперник «Вереса» выступает в высшем дивизионе чемпионата Косово. В турнирной таблице команда идет на третьем месте, набрав в 18 матчах 29 очков (8 побед, 5 ничьих и 5 поражений).

«Верес» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел три контрольных матча. Команда Олега Шандрука сыграла вничью с польской «Краковией», со счетом 3:4 уступила чешскому «Богемиансу 1905» и обыграла ФК «Азия» из Кыргызстана 2:0.

Товарищеский матч. Турция. 26 января, 14:30

«Верес» (Украина) – «Дукаджини» (Косово)